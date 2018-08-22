亞莉安娜紅毯開吻 強壓妮姬米娜露該邊

2018年08月22日 04:10 中國時報 徐桐炘 、 陳張眾 報導

卡蜜拉得年度藝人獎，還以歌曲〈哈瓦那〉奪年度音樂錄影帶，拿雙獎拍照好樂，她穿Oscar de la Renta禮服。（法新社）

亞莉安娜與未婚夫彼特戴維森在紅毯接吻放閃。（美聯社）

2018 MTV音樂錄影帶大獎（VMA）於台灣時間21日揭曉，首度甜蜜合體的亞莉安娜（Ariana Grande）與未婚夫彼特戴維森（Pete Davison）紅毯上又吻又抱，放閃搶鏡，但妮姬米娜（Nicki Minaj）一襲OFF-WHITE秋冬系列膚色胎衣搭配薄紗裙，挑戰「該邊」危險地帶，也沒在客氣。

VMA獎座過往以「Moonman」（登月男）形象為人所知，為破除性別差異意識，去年開始「正名運動」，今年一律改稱為「Moon Person」（登月者），獲獎者名單也展現強大「女力」；亞莉安娜以〈淚已流乾〉拿下最佳流行音樂錄影帶獎，演唱新專輯曲目〈God is a woman〉時動員50位女性舞者助陣，表演大受好評；娜姊致詞時向上周方才病逝的「靈魂歌后」艾瑞莎弗蘭克林致意，親頒發獎項給女星卡蜜拉（Camila Cabello），卡蜜拉同時獲得年度藝人獎。

「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）奪得麥可傑克森音樂錄影帶先鋒獎，她身著銀色VERSACE高衩禮服現身，站穩美臀始祖地位。芮塔歐拉（Rita Ora）選穿Jean Paul Gaultier 2018秋冬高訂透視禮服、卡達珊家小妹凱莉珍娜（Kylie Jenner）穿Tom Ford的白色外套式洋裝，也都獲得時尚好評。

(中國時報)