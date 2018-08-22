中元BUY餅乾 超商強颳異國風

2018年08月22日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

全家「健司中元普渡健康組」，有奶油胚芽、天然酵母等健康口味，279元。（全家提供）

全家「每日元氣鮮奶蘇打餅」，139元。（全家提供）

萊爾富走高單價日本餅乾風，北海道生薑煎餅，99元。（萊爾富提供）

萊爾富嚴選材料奶油曲奇餅，99元。（萊爾富提供）

OK超商推拇指系一口餅乾，布蕾可抹茶一口蛋捲420元。（OK超商提供）

中元普渡將至，今年超商除大分量的泡麵、零食等每年必備普渡箱外，餅乾類除經典商品外，也有不少新款受歡迎，像異國風味、健康走向、造型小巧的新品最受寵。

獨賣新品帶動業績

7-11看準上半年進口商品業績較去年同期成長超過1成，進口食品大受青睞，故強化中元進口商品推薦；本月推出「潮Buy中元節」活動，除蝦味先、樂事推出美式量販店的大分量包裝夾鏈袋餅乾系列，還引進法國、日本、韓國等近10款零食，已帶動相關類別成長2成。

萊爾富也看好台灣消費者仍喜愛日本商品，現正推出北海道展，當中獨家的北海道餅乾系列，更因中元銷售潮而受益，奶油曲奇餅、牛奶煎餅與等限定商品售價89元至169元，指定商品第2件5折起。

全家調查，主打「蘇打、海鹽、穀物、酵母」等健康關鍵字，是較能獲得民眾青睞的商品，因應中元節首度導入的健司中元普渡健康組，為與日本技術合作，有奶油胚芽、天然酵母等健康口味，還有每日元氣鮮奶蘇打餅、純淨海鹽蘇打餅Light等，都是本季新品。

OK超商認為造型小巧的餅乾，較符合民眾普渡與日常食用的需求，結合手工餅乾的口感，推出一口蛋捲系列，不沾手也不掉屑；此外，老揚方塊酥也獨家與OK超商合作，推出用鹿兒島抹茶調製的抹茶方塊酥，是OK獨賣新品，助於帶動門市糖餅業績10％。

(中國時報)