2018年08月22日 04:10 中國時報 陳大任 報導

LEXUS旗下LS、LC車系將失壓續跑胎列為標配。（LEXUS提供）

輪胎沒氣了還能跑？早年被稱做防爆輪胎，現在稱為失壓續跑胎，目標族群以女性、休旅車及高速公路通勤族為主，近年一方面被車廠列為標配，二來價差縮小至15-20%，因而提升消費者轉購意願，有些品牌年銷量甚至達倍數成長。

一般輪胎碰上釘子，幸運的平安開回家，第二天出門前才驚覺輪胎完全扁塌，洩氣的輪胎不但無法行駛，硬開還會傷及輪圈，損失更大。但多數情況可能瞬間就會因輪胎洩氣而失控，還有許多不幸是因為車主下車查看、換胎而被後車追撞造成傷亡。

最早的防爆輪胎為雙層設計，外胎破了還有內胎頂著；最新技術已改為強化胎壁，即使胎壓盡失仍可支撐輪胎，讓駕駛人開到安全的地方求援或是換胎。據ISO失壓續跑胎認證標準，輪胎無胎壓仍能以80km/h速度續開80km，大概是台北開到新竹的距離，讓駕駛在安全情況下尋求援助。

台灣最早是BMW將失壓續跑胎列為標配，後來包括LEXUS等豪華品牌也跟進，不過早些年的失壓續跑輪胎因路感易產生彈跳而有不少負評，隨著技術提升，扁平比55以下的新一代失壓續跑胎幾乎感受不到差異。

各品牌亦研發出自家防爆科技，如普利司通為「RFT」、德國馬牌為「SSR」、登祿普是「DSST」，米其林稱做「ZP」，倍耐力、固特異、橫濱等品牌也有相關產品，至於價格，以BRIDGESTONE為例，一般胎205/55 R16售價約3100元、同尺寸失壓續跑胎3600元，價差約16％。

台灣普利司通提醒，失壓續跑胎必須是配有胎壓偵測器的車輛才適用，因為輪胎失壓後還能繼續開，一般駕駛人不會感覺輪胎有異，所以要搭配胎壓警示使用。

(中國時報)