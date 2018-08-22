愛車人報到－周寶文20年擁有過150輛車

2018年08月22日 04:10 中國時報 陳大任 報導

老MINI的方向盤有著古典美感。（鄧博仁攝）

寶哥的MINI是1989年老車，不但盡力保持原汁原味，而且他在車上只聽英國歌手Damien Rice、James Blunt的曲子。（鄧博仁攝）

比漾廣場董事總經理周寶文愛車，從第一輛福特到現在，前前後後20多年已擁有超過150輛車，而且多數是有年份的老車，「很多人以為我在做汽車買賣，其實不是，我追求的是車子整修到比昨天更好，這樣的過程很有成就感，未來接手的同好也能感受我的努力。」

買賣頻繁 常被誤為中古車商

採訪那天，正好是比漾廣場發表「比漾咖啡、選物Beyond Cafe/Select」的重要日子，周寶文（業界暱稱他為寶哥）在記者會後騰出空檔和我們聊他的另一個興趣。寶哥認為自行車、摩托車或是汽車都能「載人離開現狀」，這也剛好是他喜歡車子的原因。他追求的不是「新」也不是「變」，而是「視覺」與「舒適」；想一下，一個老東西，因為修復後，不但可以代步，即便停駐在街道上，還能為都市增添美感。

廢鐵變好車 成就感十足

寶哥曾擁有過Audi、BMW、Mercedes-Benz、Jeep、MINI、Porsche、VW等150輛車，平均下來每2個月就換1輛，常有人以為他是中古車商。他曾買過1輛1990年VW Jetta，花了2萬元買又用8萬元整理，最後脫手時，因為看對方是學生，結果心軟只賣8萬元，旁邊朋友、家人看不下去，都問他：「你這在幹嘛，不賺就算了還賠錢。」

寶哥有自己的道理，他覺得萬物有靈，車也一樣，經典款復古、一般款翻新是他的原則，例如MINI就該還原成古典模樣，一般車如鈑金有鏽洞就補，燈具壞了就修，皮椅破損重新包覆、輪圈舊換新。車子整修得美美的，平時可代步，新車主也會很開心接到他的車，甚至變成自己的收藏。

眼前這輛淺藍色MINI從2010年入手至今已有8年，寶哥第一次看它，全車都是鏽蝕的孔洞，只能發動、不能行駛，停在台南機場路邊待價而沽，每次往返台南老家都會經過，車上貼的賣價逐漸從8萬降到6萬，寶哥見時機成熟，於是聯絡賣家出價，從4萬喊起、5萬成交。

珍藏老賓士 當年熱銷全球

寶哥回憶，當時先將車送到熟識的技師處，一開始還不太敢大動翻修工程，只先整理引擎，讓它可以開上路，全車上下的孔洞先以貼紙補起來，算算有上百張貼紙，後來沒想到在一次老車選美活動上，因為像是周遊列國、歷盡滄桑的旅行箱而意外獲獎。事後才決定將車復原，雖然花了20多萬元，但目前車況極佳，相當好開。讓他覺得，「WOW，原來可能變成路邊棄置廢鐵的老車，整理後可以變成這樣。」

周寶文另一輛愛車是1990年的老賓士W126 280SEL，W126可謂最成功的一代S-Class，自1981年推出即在全球熱銷，當時台灣正逢經濟大好，銷量極多，但因逐年淘汰，街頭能見度已大幅減少。W126側面看去車身寬扁，有如老派紳士般模樣，和車長3m的MINI相比，超過5m的大車顯得另有風情，是寶哥最珍藏的一輛車。

(中國時報)