試車報告－MINI John Cooper Works

2018年08月22日 04:10 中國時報 陳大任 報導

JCW跑車式多功能真皮方向盤附換檔撥片。（陳大任攝）

此車加價1萬元選配6.5吋觸控螢幕。（陳大任攝）

JCW前座桶型賽車椅，腰側的包覆性極佳。（陳大任攝）

3門款後座空間小，但仍有扶手、杯架及喇叭。（陳大任攝）

車身各處都有John Cooper Works專屬飾徽。（陳大任攝）

尾燈為英國國旗樣式，不管日夜都相當醒目。（陳大任攝）

最早的MINI可溯自1959年英國汽車公司推出的Mini，車長僅3m，但80％底盤面積可供乘客與行李使用，如此高效的空間利用概念，曾掀起汽車工業設計的新思潮；後來歷經幾度易手，現在是BMW AG旗下成員，品牌改為大寫MINI，這次試駕的三門MINI John Cooper Works更是兼容賽車歷史傳承與操駕樂趣的車款。

原本Mini的出現是為了提供一般民眾日常生活之用，被視為英國版的金龜車，但在John Cooper眼中卻是擁有賽車潛力的璞玉。John Cooper和父親早在1946年打造出第一輛賽車，1950年代一路從F3賽事闖到F1並奪下冠軍。1961年與Mini合作推出Mini Cooper，接著催生性能更強的Cooper S，並接連在1964、1965、1967拿下蒙地卡羅拉力賽冠軍。John Cooper Works後來不僅為Mini開發改裝套件，更進一步成為BMW AG旗下MINI專屬賽車品牌。

MINI John Cooper Works的2.0L渦輪增壓引擎具231hp/329Nm最大動力，搭配8速手自排變速箱，在原本的跑車化懸吊再加配動態避震系統，還有18吋鋁圈與4活塞卡鉗，尤其在Sport模式下產生的排氣聲浪，不管是路狹多彎的山路或是寬敞的高速公路，都能帶給車主極富樂趣的操駕感受。

這次試駕路線選擇從內湖往猴硐，經高速公路轉106，接2丙、102再由北37進入，時雨時晴的天氣讓路況變得很不穩定，但MINI John Cooper Works不僅擁有充沛動力，加上四輪貼地性佳、煞車力道足，進出彎、加減速，予人更高的信心與信賴，可以「流暢」形容，甚至喜愛激烈操駕的人也不會失望。

(中國時報)