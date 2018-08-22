2018年08月22日 04:10 中國時報 苦茶

《戰士黑豹》是十分酷炫的台灣科幻漫畫。（作者提供）

當年《戰士黑豹》連載時的時報周刊封面。（本報資料照片）

鄭問青春年少。（本報資料照片）

時為1983年，從未刊登過漫畫的綜合雜誌《時報周刊》想開設連環漫畫專欄，對外公開徵募，有七位繪者、漫畫家投稿。經副總編輯莊展信先生主政，七雄論劍僅取一人，即鄭問先生，自9月開始連載者即《戰士黑豹》（以下簡稱《戰》）。當時鄭問才25歲，復興美工（雕塑組）科班出身，社會打滾了幾年，雖懂畫能畫，卻未曾在媒體發表過漫畫。時周與畫家都沒經驗，於是累積了幾期稿量才放心開始連載。

連載期間鄭問都能如期如質交稿，也交得瀟灑。他總是親自到時周辦公室，向編輯打聲招呼，說一句「莊先生」，莊展信看他一下，他放下稿件，然後就走了，沒有對話。莊先生始終以為他不怎麼多話，直到最近看了鄭問生前接受媒體訪問稿，才發現他還挺能說的啊。

《戰》第一部連載甫完畢，不到一個月，時報出版公司即出版合訂單行本。售完後並未再刷。據說來不及收藏的粉絲苦等多年，忍不住直接跑去出版社，希望再刷此書，卻被鄭問拒絕。更甚者，鄭問1998年接受日本講談社採訪時說：「真希望看過它（戰士黑豹）的人都消失在世上，因為，我畫得很差，覺得很丟臉。」不滿意到這個程度。它是連作者都不願其存在的作品，相信如果把存世所有《戰》都集中在鄭問面前，他會放一把火燒了？果然2012年接受博客來訪問時，他已忘了《戰》出版過單行本。

但是在當年讀者眼中，《戰》是多麼酷炫的台灣科幻漫畫，哪會很差？轟動台灣漫畫界，打開鄭問漫畫生涯的第一部大作，怎會丟臉？

鄭問要滅口也來不及了，我就是看過《戰》的人。那個年頭，全台灣所有咖啡廳、茶藝館、理髮廳、美容院一定會擺一本時報周刊，我只要看到就取來先找黑豹讀，斷斷續續看過幾期，前後次序也亂了，始終無法窺其全「豹」。

與黑豹單行本結緣並非前輩高人相贈，也不是舊書店奇遇，只是一次日常平凡逛書店行程。八○年代後半，某年某日，台北市西區，我走進時報出版社門市部（忘了是中華路、延平南路或博愛路）在平台上發現一大落久違的《戰》。壓根兒沒想到時報會出單行本，心想，總算可以從頭到尾讀完整個故事，遂買下一套。不料此後即未曾在任何新、舊書店見到這套。早知道如此珍稀難遇，絕對會把那一大落全買下。

這部夢幻逸品在我家小劍花室藏書裡屬於「最高度管制」級，搬家幾次不曾拋棄，祕藏櫃中，只有親臨書房的漫畫同好才有機會瞧瞧，至今看過的人不超過三位。最近許多回憶鄭問的文章、年表或新聞稿把《戰》問世年份誤定在1984年，而論者幾乎只評論《刺客列傳》之後的作品而略過此作不談。藏有此套作品的我、又號稱寫書話的人，不能沒有作為，有必要向未曾見過此作的讀者介紹黑豹的身世與逸事。

長篇連環科幻漫畫《戰士黑豹》總共兩部。第一部第一回於《時報周刊》第288期（1983年9月4－10日）登場，第307期（1984年1月15－21日）結束，共20回。第二部自318期（1984年4月1－7日）開始連載，至339期（1984年8月26日－9月1日）止，共22回。每回刊出六頁，第一頁為彩色頁，餘為黑白。算來《戰》在時周足足刊登一年。

時周第288期封面女郎是陸小芬，但整張封面最顯著標題是「科幻漫畫長篇鉅構 戰士黑豹 鄭問傑作‧本期起推出」。戰士黑豹四字粗大醒目，等於是當期頭條。

第一部於1984年2月16日出版合訂單行本，副標題「時報週刊連環圖畫 時報漫畫系列生活類」，一套三冊，每冊新台幣25元。若不計目錄頁、廣告頁、版權頁，則上、中冊均為42頁，下冊37頁。長寬 26.1乘19.3公分。封面、封底為彩色，內頁全採黑白印刷，因此連載時的彩頁也改為黑白，十分可惜。更可惜的是第二部並未出版單行本。

此為鄭問發表第一部長篇作品，也是台灣漫壇一顆震撼彈。黑豹問世之前，台灣漫畫已陷入二十多年黑暗期。

六○年代中期，正職是編輯中小學教科書的國立編譯館，依據《編印連環圖畫輔導辦法》嚴格審查本土漫畫，太陽向日葵犯忌、狗不該說話、機器人不該自己動，只有反共復國、教忠教孝、倫理道德為主題者才能倖免。當時漫畫讀者不見得知道行政院長是誰，但一定知道編譯館館長王天民、熊先舉大名。因為每一本漫畫書後面都要印上館長具名核發的連環圖畫審定執照。

趁著台漫被掃蕩整頓的空窗期，無良書商隔海盜版日本漫畫殺入市場，大作無本生意。內憂外患夾擊，風聲鶴唳之下，漫畫家們不敢畫、不能畫、不爽畫，棄筆、轉行、凋零，台灣本土漫壇一片死寂，差不多奄奄一息。直到八○年代初期才等到「一狗一龍」帶來一絲久違的黎明曙光。

敖幼祥於報紙連載的《超級狗皮皮》與《烏龍院》超級爆紅，找回許多漫畫讀者，不過《狗》與《龍》都是搞笑單元漫畫（一則約四到五格）。要到1983年黑豹問世，台灣才等到久違的、內涵與技法俱足的大長篇漫畫，更難能可貴是能與日本、歐美匹敵的「大人向」漫畫。戰士能劍劈開黑暗昏濛，闢拓一條日光大道，一群新漫畫家紛紛跟隨其後推出長篇連環漫畫。不管鄭問本人怎麼評價，《戰》的問世及存在本身，在台灣漫畫史上已具有劃時代意義。莊展信先生認為此作對鄭問的影響、台灣人的影響很重要，用意在此。

鄭問少提、避提《戰》，不料2012年7月他生前最後一次接受訪問時倒是提了幾句：「我那時候畫的是科幻題材，當時最紅的就是《星際大戰》，我就把光劍改一改，加一些台灣的背景，例如八卦山、野柳的女王頭…結果這篇《戰士黑豹》反應很好，因為那時候日本漫畫再好，也不可能畫台灣的背景和題材，所以反應還不錯。（博客來OKAPI訪談稿）」他說的「改一改、加一加」聽起來很簡單，其實事情並沒有那麼簡單。

查《星際大戰》之《絕地大反攻》於1983年6月25日在台北上映，相信鄭問動筆時已看過全部初代三部曲。他確實從中得到不少靈感，有一格甚至把黑武士維達、帝國戰艦與死星照實畫進去。不過，鄭問並沒有全盤抄襲，而是藉星戰世界觀為基底，揉合台灣地標、中國劍仙、港式打鬥、童話神話、太空科幻等元素再改造擴展。

《戰》的世界觀很簡單：遙遠的宇宙星雲受黑暗帝國統治，可抗衡邪惡的戰神智者將冬眠萬年，須找人接班，遂飛來地球抓走一無辜年輕人，訓練他速成戰士黑豹，與女王聯手率領盟軍對抗黑暗王。是的，這幾乎也是星際大戰《曙光乍現》的大綱。

維持星際平衡的智者暨戰士八眼有如尤達大師，美麗的仙女星女王可類比莉亞公主。機器人小眼負擔起R2D2、C3PO的角色，接引、導覽、陪伴黑豹。但是它的圓球體造型可能係參考日本《機動戰士》系列最強不敗機體「哈囉」。帝國殺手士兵造型有八成像星戰帝國風暴兵，而其效率、功用與開槍命中率則是十成像。（待續）

(中國時報)