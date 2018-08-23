政府制度殺人！小黃運將輕生 10天4起 藍綠立委批

2018年08月23日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

鄭力嘉指出，Uber與租賃車合作，讓計程車在不公平條件下競爭。圖為Uber叫車軟體示意圖。（陳信翰攝）

大台北地區短短10天接連發生4起計程車司機自殺事件，輕生理由多指向經濟壓力，駕駛員工會更說，這半年拿車抵押借貸的運將暴增3倍，最可悲的是有人竟在死前，還在跑車；藍綠立委陳雪生、鄭寶清與計程車業界22日同聲抨擊，交通部制度殺人，放任Uber無限量成長，迫使小黃在不公平的條件下競爭，憂心類似事件會如傳染病爆發。

Uber大軍 鯨吞有限商機

汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉指出，美國紐約上半年發生6起計程車司機自殺，原因是Uber搶食計程車生意，紐約市已立法要限制Uber數量。同樣的不幸，如今也發生在台灣，8月9日有2名計程車司機在新店相偕自殺、15日1名司機在南港車站上吊、19日1名司機在土城燒炭自殺，10天內4名計程車司機自殺，這是交通部的制度殺人。

鄭力嘉痛批，Uber與租賃車合作，讓計程車在不公平條件下競爭，計程車有總量管制、有駕駛管理，Uber的租賃車卻以每個月約1000輛的幅度成長，影響小黃司機生計，其他國家都已認定Uber是客運業，台灣卻還說它是資訊業。

押車變現 半年暴增3倍

鄭力嘉表示，司機當然有分為努力與不努力，但現在就連努力的司機，也沒辦法賺到足以養家糊口的收入，這半年來，很多司機拿車子抵押借貸，這種情況成長3倍，自殺駕駛連輕生當天都還在跑車。許多駕駛沒有財產，只剩一輛計程車，拿去借錢就代表走投無路，「3倍」絕不是危言聳聽。

「政府比強盜還強盜！」綠委鄭寶清指出，Uber的用意應該是彌補計程車的數量不足，現在市場供過於求，計程車至少還有10萬輛總量管制，但Uber與租賃車合作，數量竟不受到限制。他強調，租賃車可以代雇司機，但不代表可以當計程車用，這不合法也不合理。

罰Uber25億 只繳6千萬

交通部回應，Uber合作租賃業者從207家降到133家，租賃車增加並非全然因為Uber，已邀請六都計程車公會與全國駕駛員工會，今日討論相關議題。公路總局統計，目前取締Uber違規700多件、罰金約25億元，已繳納罰款6000多萬元。

Uber則聲明，公司與合法租賃車與計程車業者合作，遵循法令以提供安全、可靠、有效率的交通搭乘選擇，例如去年推出uberTAXI，以免收平台服務費讓小型車隊與車行加入，讓運將增加客源。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)