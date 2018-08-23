非洲最後友邦 史瓦帝尼外交告急

2018年08月23日 04:10 中國時報 楊孟立 ／綜合報導 李文輝、／綜合報導

陸非合作論壇北京峰會

台灣與非洲最後友邦史瓦帝尼邦交關係倒數計時？大陸國家主席習近平即將於9月3、4日主持2018年陸非合作論壇北京峰會，大陸外交部昨強調，陸非各國期待「所有非洲國家一個不漏」都能參與，「相信在不久的將來會實現」。路透昨更引述大陸外交人士報導，峰會前夕，陸方已加強施壓史瓦帝尼，即將轉向大陸建交。

剛好在台訪問的史瓦帝尼外長蓋米齊說，北京不必打心理戰，史國無意轉換陣營，「台史建交50年，台灣一向對我們友好。」

陸非論壇前 放話一個不漏

外交部長吳釗燮說北京的放話「是個假議題」，「我中午才跟史國外交部長蓋米齊一起吃午飯，很深入討論如何強化兩國的關係。」

大陸國務委員兼外交部長王毅昨在峰會記者會上指出，這次陸非合作論壇是繼2006年北京峰會和2015年約翰尼斯堡峰會後，陸非友好大家庭的又一次大團圓，也是大陸今年舉辦的規模最大、外國領導人出席最多的主場外交。這次北京峰會將迎來甘比亞、聖多美普林西比、布吉納法索等3個與台灣斷交後，再與大陸建交的新成員。

賴揆批對岸鴨霸 併吞企圖未變

大陸外交部部長助理陳曉東在記者會答覆，非洲還有史瓦帝尼未與大陸建交。根據論壇章程，非建交國不得參加，因此史瓦帝尼將無法受邀參加峰會。陸方期待所有非洲國家一個不漏，都能參與陸非合作大家庭，這不僅是陸方的希望，也是非洲國家的期待，相信在不久的將來會實現。

路透報導，今年奪走台灣第3個友邦後，大陸外交資深人士昨透露，陸方在北京峰會前已加強施壓，台灣在非洲的最後友邦史瓦帝尼王國即將轉向大陸。吳釗燮反駁，台灣與史瓦帝尼關係非常穩固，「史瓦帝尼國王不斷說明不論中國如何利誘要挾，與台灣外交關係會維持，國人不必擔心。」

賴揆昨接受中央社專訪時痛批中國「鴨霸」，他說，中國併吞台灣的企圖，從來沒改變過，無論是挖台灣邦交國，或不讓台中市舉辦東亞青運、改變航空公司對台灣的稱呼等，只是藉口不同，國人一定要清楚了解中國的企圖。

史外長表態 無意棄台投陸

為了鞏固與史瓦帝尼的邦交，外交部7月與國際經濟合作協會等單位舉辦「投資南部非洲」研討會，邀請史瓦帝尼、南非、莫三比克駐台官員與會，吸引台商前往投資。

外交部次長劉德立說，「中國在非洲製造了許多債務陷阱，最後也使得許多國家甚至要喪失了主權，引起了許多爭議。」相反地，台灣是可以信賴的夥伴，政府部門一直努力帶動投資南部非洲，不久的將來會讓大家了解到更多投資情形。

(中國時報)