台薩斷交「深感失望」 國務院對薩國重話回應！刻意只提《台灣關係法》美態度微妙

2018年08月23日 04:10 中國時報 施施 、 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

不少親台的薩爾瓦多當地人士，對台薩斷交很遺憾。一位當地人士22日前往中華民國駐薩使館前，舉牌表達不捨。牌上寫著：「台灣；以薩爾瓦多人民名義，我來這裡，向你請求原諒。」（法新社）

薩爾瓦多棄台就陸，美國務院21日罕見重話回應，稱對薩「深感失望」，目前正重新審視雙邊關係。此外，國務院此次重申遵循《台灣關係法》，卻隻字未提美陸「三公報」，這種微妙轉變背後耐人尋味。

美重審與薩國雙邊關係

台記致函國務院，詢問美對台薩斷交看法，及美方如何協助台灣維持國際空間。國務院發言人以背景說明方式回郵稱，美已知悉台薩斷交，「雖然我們認同每個國家都有主權掌控其外交關係，但對這項決定深感失望」，「美決定重新審視與薩國關係」。

國務院發言人說，大陸「片面改變現狀」，有害也無助區域穩定，反會破壞已維持數十年的和平、穩定與發展框架。美敦促大陸，放棄危害台灣人民安全、社會或經濟制度的脅迫手段，並根據《台灣關係法》，所有影響台灣未來的非和平手段，包括「杯葛或禁運」，都會被美視為「重大關切問題」。

共和黨佛州參議員魯比歐也在推特挺台稱，薩國棄台投陸是「嚴重錯誤」，還揚言中止對薩金援。他說，「薩國可能認為中國資金可幫助執政黨贏得2019大選，但這只會對美薩關係造成傷害，包含他們在『共榮聯盟』計畫（2014年起針對宏都拉斯、瓜地馬拉和薩國3個中美洲國家的援助計畫）中的位置。」

不提三公報 轉變耐尋味

以往，在涉及兩岸回應中，國務院都會強調遵守「一法三公報」（台灣關係法，上海公報、中美建交公報和八一七公報），但此次美方刻意只提一法、且大陸並未對台實施「杯葛或禁運」，記者也未詢問，美主動提起似意在警告陸方勿輕舉妄動。

不過，從台薩斷交記者會上，我外長吳釗燮曾說，斷交前「友好國家」曾力阻似顯示，美國作法很可能是「口惠實不至」。

針對國務院說法，大陸外交部昨表示，美國自己早在39年前就與陸建交，現在美方一方面阻撓甚至恐嚇其他主權國家，和陸發展正常國家關係，一方面允蔡英文過境美國並在美活動，「美方這種做法毫無道理，中國人民堅決反對。」

(中國時報)