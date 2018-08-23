薩第一副議長 若贏大選 盡快恢復台薩邦交

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中國時報
趙世勳、／綜合報導

薩爾瓦多與我斷交後，我外交部長吳釗燮稱薩國不斷向我國要求大量金援，薩國總統府發言人羅倫沙納（Roberto Lorenzana）接受該國國家電視台訪問中說，台灣的指控「卑鄙惡劣」、「完全錯誤」。

另據薩國媒體La Pagina報導，薩國國會第一副議長兼國家團結聯盟陣線（GANA）主席葛耶哥斯，昨上午赴中華民國使館表達對我駐薩大使謝妙宏感謝時說， 若GANA贏得下次總統大選，將盡快恢復台薩邦交關係。對台薩斷交，他說，「我們沒參加總統桑切斯做的決定，我們也絕不接受這決定，所以我們希望不久的未來，如GANA總統候選人布格磊贏得大選，我們會要求他盡快恢復台薩外交關係。」

據《路透》報導，羅倫沙納聲稱，他們決定的背後關鍵目標，在於吸引投資和發展經濟。他說，「根本來說，把薩爾瓦多經濟成長希望，押注在全球最蓬勃發展的經濟體之一，對國家有利；因為許多國家都選擇與北京締結外交及商業關係。」他還說：「我們不能悖離這世界，無視中國是世界第二大強國，且是全球頂尖出口經濟體，而薩爾瓦多不得不顧國際現實。」

針對台灣指控，羅倫沙納反駁：「說薩國政府要求金錢維持外交關係，這是完全錯誤的。」他還說，雖然台灣人因台薩斷交很沮喪，但有格調的政府不會說這種話，「這樣的作法讓人失望，這也說明台灣政府的格調。」

薩爾瓦多代表已在北京，將就貿易、投資、基建、科學、教育等議題，與北京會談。總統桑切斯說：「這將為全體人民帶來實際效益。」

外長吳釗燮昨面對記者對此提問，不願再回應，僅表示「這樣子就好了」。外交部發言人李憲章則指出，沒有必要再做回應。

(中國時報)

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