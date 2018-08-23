美無力阻陸在家後院放火

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中國時報
／台北報導

台薩斷交後，前外交部歐鴻鍊分析指出，大陸如不走武統而想和統，台灣邦交國還會一個一個掉。他直言，美方之前掌握的情資就是，大陸希望在薩建立軍事基地，這當然不是美國樂見，但也沒辦法阻止，顯見美國在中南美洲影響力江河日下，大陸影響力可能已超越美國。

國民黨智庫國家政策研究基金會昨召開座談會，歐鴻鍊指出，與薩國斷交後有可能發生骨牌效應！因瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多，這3國關係密切，國家利益完全關連，等於一家人。

歐鴻鍊分析，大陸先後與巴拿馬、多明尼加與薩爾瓦多建交，不只要透過外交圍堵遏止台獨、落實一中，還有中美爭霸全球戰略布局思考。因美國艦隊頻繁在南海秀肌肉，大陸應付之道就是，「你到我家門口叫陣，我就到你家後院放火。」

智庫外交國防組召集人林郁方說，蔡總統雖在斷交聲明中六度強調「團結」，但讓一個行政院長在立院說他是台獨工作者，是誰在破壞團結？現在團結會不會太晚？他說，蔡英文高估美國影響力，要保護國家利益，只能靠自己智慧。他認為，台灣須凸顯戰略價值，把兩岸與美國關係打好，北京和華府都會爭相討好台北，左右逢源，因此蔡英文應好好檢討對大陸態度。

歐鴻鍊說，《華盛頓郵報》警告，台灣可能被美出賣；美國處理很多國際事務上最好用的籌碼就是台灣，民進黨政府透過公關公司在美推動《台灣旅行法》，反讓白宮正中下懷。

(中國時報)

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