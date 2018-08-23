陸勸民進黨別玩「悲情」甩鍋把戲

友善列印
中國時報
／綜合報導

針對台薩斷交，中共黨媒《人民日報》海外版頭版刊發評論指出，陸薩建交是當今國際社會不可逆轉趨勢，奉勸民進黨當局不要再玩「諉過於人、製造悲情」卸責把戲，唯有回到以「九二共識」為基礎的兩岸關係和平發展道路上，處理好兩岸關係，否則類似事件還會上演。

台薩斷交當天，蔡總統及民進黨政府上下，一致控訴北京蠻橫，呼籲台灣各界一致對外抵抗大陸打壓。《人民日報》海外版昨頭版以「世界只有一個中國」為題，回批蔡政府。

文章指出，陸薩建交讓民進黨當局遭上台以來第五次斷交重擊，也使得台灣邦交國驟減為17個。在驚慌失措同時，民進黨當局再次玩起「諉過於人、製造悲情、煽動對抗」的「甩鍋」（卸責）把戲。文章稱，民進黨當局汙衊薩爾瓦多選擇大陸，是北京「金錢外交攻勢」；認為大陸此舉「威脅台海兩岸和平」、「造成全球局勢不穩定」，除企圖綁架台灣民眾「一致對外」，還聲稱「要訴諸理念相同國家，對抗中國逐漸失控的國際行為」。

文章強調，民進黨當局破壞兩岸關係和平發展政治基礎，放任縱容「去中國化」台獨分裂活動，干擾和阻撓兩岸交流合作，製造兩岸對立。近日，蔡英文還企圖利用過境，破壞陸美合作大局，為台獨分裂勢力張目。「民進黨當局逆潮流而動，遭各方面迎頭痛擊。」

(中國時報)

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