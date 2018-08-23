巴拉圭與陸豆陣 邦交變數大

友善列印
中國時報
／台北報導

薩爾瓦多與我斷交後，巴拉圭或成下顆未爆彈。台灣拉美研究學者提醒，受陸美貿易戰影響，大陸轉向南方共同市場進口大豆，屆時巴拉圭銷陸大豆量將急遽上升，在經濟因素考量下，台巴關係勢必受影響；此外，巴拉圭是我南美唯一邦交國，美國影響力弱化下，北京拿下巴國可能性很高。

蔡總統出訪中南美友邦，首站就選巴拉圭，穩固台巴友誼。不過，致理科大國貿系教授兼拉美經貿中心主任向駿就向中評社表示，從政經角度看，巴拉圭未必是我當前最穩固的邦交國。除巴國國會動向，更重要是，陸美貿易戰下的經濟考量。

向駿指出，當前陸美貿易戰打得火熱，原本美國大豆主要都輸陸，如今北京禁止美大豆進口後，勢必尋求其他大豆生產國取代，如近期已轉向南方共同市場購買。

向駿說，貿易戰讓巴拉圭大豆需求暴增。只是巴拉圭不靠海，大豆出口要透過南方共同市場，大陸是否藉和其成員國簽署自貿協定，要求巴拉圭「斷交」做交換值得觀察。

遠景基金會拉美暨非洲研究小組召集人、致理科大拉美經貿中心研究員楊建平日前受訪表示，從當前大陸「精準打擊」台灣外交空間，及美國對南美影響力不夠等因素下，台巴關係確實讓人憂心。

楊建平稱，除大豆出口經濟因素外，北京現在目標具一定代表性。巴拉圭是我南美唯一邦交國，且蔡總統又剛出訪，選擇下手更凸顯「針對性」，讓民進黨政府更難看。

(中國時報)

陸勸民進黨別玩「悲情」甩鍋把戲 取代這個國家 請把中華民國掛嘴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。