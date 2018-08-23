巴拉圭與陸豆陣 邦交變數大

2018年08月23日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／台北報導 ／台北報導

薩爾瓦多與我斷交後，巴拉圭或成下顆未爆彈。台灣拉美研究學者提醒，受陸美貿易戰影響，大陸轉向南方共同市場進口大豆，屆時巴拉圭銷陸大豆量將急遽上升，在經濟因素考量下，台巴關係勢必受影響；此外，巴拉圭是我南美唯一邦交國，美國影響力弱化下，北京拿下巴國可能性很高。

蔡總統出訪中南美友邦，首站就選巴拉圭，穩固台巴友誼。不過，致理科大國貿系教授兼拉美經貿中心主任向駿就向中評社表示，從政經角度看，巴拉圭未必是我當前最穩固的邦交國。除巴國國會動向，更重要是，陸美貿易戰下的經濟考量。

向駿指出，當前陸美貿易戰打得火熱，原本美國大豆主要都輸陸，如今北京禁止美大豆進口後，勢必尋求其他大豆生產國取代，如近期已轉向南方共同市場購買。

向駿說，貿易戰讓巴拉圭大豆需求暴增。只是巴拉圭不靠海，大豆出口要透過南方共同市場，大陸是否藉和其成員國簽署自貿協定，要求巴拉圭「斷交」做交換值得觀察。

遠景基金會拉美暨非洲研究小組召集人、致理科大拉美經貿中心研究員楊建平日前受訪表示，從當前大陸「精準打擊」台灣外交空間，及美國對南美影響力不夠等因素下，台巴關係確實讓人憂心。

楊建平稱，除大豆出口經濟因素外，北京現在目標具一定代表性。巴拉圭是我南美唯一邦交國，且蔡總統又剛出訪，選擇下手更凸顯「針對性」，讓民進黨政府更難看。

(中國時報)