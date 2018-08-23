取代這個國家 請把中華民國掛嘴上

2018年08月23日 04:10 中國時報 曾薏蘋

台薩斷交後，蔡總統接連兩天談話都說，「面對中國打壓，中華民國台灣是這社會的最大公約數，執政黨須守住這底線，責無旁貸。」既然如此，我們就期待蔡總統未來多把「中華民國（台灣）」掛在嘴上，取代「這個國家」，並說服支持者接受。

民進黨上回執政，陳水扁8年內斷交9國，新建交3國；蔡英文執政2年，丟失5邦交國，今年更連丟3國。面對如此沉重壓力，蔡英文突地又把「中華民國（台灣）」當作寶，連兩天提出，要求朝野團結。

這些話，乍聽之下似有意重回不排除統一選項的「一中憲法」架構，處理兩岸議題。但事實上又不可能，畢竟再過3個月就九合一大選，面對綠營能否團結打贏勝仗，民進黨中央不會笨到在涉及兩岸符號問題上節外生枝。就此，小英提「最大公約數」中華民國究竟意義何在，外界實在霧煞煞。

像昨天民進黨中執會，小英又再次強調，「兩岸關係是區域政治一環，中國是藉打壓台灣，競逐區域影響力，這和國內政黨的兩岸主張是什麼並沒關係。」

大陸勢力崛起與對各區域影響已是事實，根本不需藉挖我邦交國顯示其影響力，所有兩岸問題，根本解決辦法，就是回到兩岸之間處理，外界很清楚，道路只有一條。

試問，以兩岸議題操弄選舉，哪個政黨才是箇中能手？民進黨在國際參與頻頻受挫後，無計可施之下，趕緊拉在野黨下水，但問題是民進黨上任後，有創造政黨和諧的環境嗎？蔡總統有何條件呼籲朝野團結？

中華民國的確是台灣社會最大公約數，但請別在中華民國面臨斷交等危難之際才提。如確實認知中華民國是我們安身立命所在，那就說服民進黨好好愛護中華民國，別再開口閉口「台灣、中國」，這才是改變的第一步。

(中國時報)