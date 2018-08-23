小黃僅剩最後一哩路可活

計程車業競爭激烈，為了爭取顧客的青睞，不少業者推出特價優惠方案來招攬生意；圖為計程車排班站內休息的運將。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
Uber快速成長，影響傳統計程車的生存權，圖為全民計程車司機協會發動抗議，要求交通部嚴格取締。（本報資料照片）

計程車業不滿生意被Uber搶走，重批交通部縱容，甚至揚言選舉前要上街發聲。學者指出，傳統小黃不只要面對Uber、新科技與大眾運輸競爭，最重要的是態度改變，乘客為什麼不願搭計程車，業界該深刻反省，政府則應扮演撮合的角色，讓計程車更具競爭力。

捷運搭到飽 空車滿街跑

淡江大學運輸管理學系副教授羅孝賢分析，以前景氣好、計程車數量少，生意當然好做；現在捷運四通八達、公車方便，投入計程車行業的人又多，光台北就有5萬多輛小黃，空車率高得驚人，北市又推出每月1280元公車、捷運搭到飽，計程車市場只會更壓縮，甚至被排擠到只能做最後一哩路。

羅孝賢指出，自己過去反對Uber，因為它沒有納保、納稅，執業資格也令人懷疑，出事找不到人負責任。但現在Uber合作租賃車，適應了台灣的遊戲規則，不只納保、納稅，司機也有篩選，既然在法規下找到出路，當然可以做自己的費率，傳統計程車業沒有理由再抗爭。

適應新規則 Uber大復活

羅舉例，多年前計程車衛星派遣服務剛推出時，也遭遇業界強烈抗議，到後來大家還是適應得很好，業者應面對新科技、共享經濟時代的到來，思考如何提高服務品質與競爭力，而不是一直要求政府保護。他強調，計程車業一定要反省，為什麼自己的服務會被打敗，尤其小黃參差不齊的生態，消費者花一樣的錢，卻不知道路上會攔到什麼車，花錢還要受一肚子氣，都是民眾對這產業失去信心的原因。

拚共享經濟 政府扮推手

此外，台灣的總量管制形同虛設，7年前他到澳門做研究時，一張計程車牌要價600萬澳門幣，可見當地政府嚴格管控，反觀大台北地區計程車超過5萬輛，牌丟出來一點價值也沒有。

中華大學運輸科技與物流管理學系副教授林祥生也認為，共享經濟是潮流，僅少數車隊轉型，一般車行還是以傳統模式經營，品牌與觀念仍落伍，政府應扮演撮合角色，讓計程車具競爭力。

(中國時報)

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