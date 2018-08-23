運轉手悲歌 淪地下錢莊肥羊

2018年08月23日 04:10 中國時報 黃琮淵 、 洪凱音 ／綜合報導 吳岳修、／綜合報導

雙北南港、土城、新店10天內驚見4名計程車運將輕生，疑似經濟壓力所致，地下錢莊業者「車仔」說，近來確實有比較多的運將來借錢，雖然金額只有數萬元，但還不出錢跑路的人也比過去多。

某承辦重利案經驗豐富的新北市刑事小隊長說，計程車運將因為工作習性，每天開車收現金，很多人賺多少花多少，今天賺夠了吃飯錢或油錢，就自動停工下班，少有儲蓄存錢，許多司機不開車時，也愛聚在一起賭錢，賺來的錢都是左手來、右手去，生意好時出手闊綽，一旦收入減少就捉襟見肘。

小隊長說，地下錢莊看準這點，發展出專屬運將的「日仔會」或「期仔會」小額借錢模式，只要提供身分證等影本，找好1到2名保人，錢莊會借1到3萬元不等小額融資，每借1萬元，每日需本金攤還400元本息，連還30天，依此類推，月利率約20％；期仔會則是通常約每10天為一期，收取相同本息，換算年利率都是240％以上暴利。

地下錢莊業者「車仔」在北市萬華打混多年，他透露近來借錢的運將確實比過去多，很多人抱怨Uber及白牌私家車搶走生意，收入明顯減少，過去每天賺3000元不是問題，現在若不跑夜車或酒店，可能一天只有1、2000元，扣除油錢和飯錢，幾乎只能打平開銷。

台灣大車隊總經理李淑瓊說，計程車司機本就屬於信用弱勢的一群，景氣差時，周轉不過來如雪上加霜，向地下金融借錢的時有所聞，債務就像滾雪球，主管機關有必要注意到其嚴重性。

李淑瓊說，為了解決周轉的問題，台灣大車隊的作法是與銀行業者合作，由車隊出具運將跑車年資、平均收入、服務品質，甚至是客戶評分等數據，讓銀行有跡可尋，或許核貸額度不是很高，但至少是合法的周轉途徑，目前已有上千位司機取得了貸款。

此外，小黃為了生計，開車搶快險象還生，產險業者也點出不公平之處；小黃不僅很難買到足額的車體損失險，投保第三人責任險，也因為費率高、額度低，投保率僅約1、2成，讓原本工作暴露在高風險中的小黃司機，身陷保障不足的窘境；反觀Uber以個人名義掛牌，不僅享有足額車體損失險的保障，買第三人責任險也不受營業車的限制，年繳幾千元就享有高保額的保障，待遇真是兩極化。

(中國時報)