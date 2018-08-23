新聞透視－靠薄利多銷吸引消費者！遊走灰色地帶 Uber吃死小黃

2018年08月23日 04:10 中國時報 陳祐誠

Uber費率與計程車不同，靠薄利多銷吸引消費者，價格是它能夠坐大的主因，這可從Uber去年短暫退出又重回市場，調漲車資流失許多客源，可得到證明。現在Uber與計程車業的矛盾，也是相同原因，不公平的競爭環境，讓小黃難以力抗新興的Uber。

Uber於2013年中進軍台灣市場，不只手機叫車、線上扣款方便，最吸引消費者的是車資便宜，Uber以自創的計價方式，車資往往僅計程車8成，甚至更低。雖然這樣的優惠在Uber短暫退出又回歸台灣市場後有所改變，但多數時間的車資還是略低於小黃，抓住死忠消費者的心。

以大台北計程車收費為例，基本費率70元，紅燈每80秒跳5元，距離超過1250公尺，每200公尺跳5元；Uber內部的計價方式則不同，且停等紅燈不收費，尖、離峰還有不同倍率。兩邊都是做計程車生意，Uber卻沒按規矩走，走的是薄利多銷。

說明白了，業界喊的代雇駕駛、租賃業不得經營客運業爭議，像在刁難Uber。真正讓小黃不滿的，是收費兩套標準，畢竟Uber服務再好、車子再新，或是網路叫車、線上付款，小黃都還有辦法抗衡，但多數消費者看重的價格，成為小黃失去優勢的關鍵。

政府數10年前制定法規時，規定租賃車必須要有派車單、查驗承租人身分證，租賃車也沒有管道即時媒合客戶。但有了網路與智慧型手機後，這些程序可直接在App上完成，Uber一度走投無路，卻意外在租賃業找到出路，可說陰錯陽差，也凸顯法規沒有與時俱進。

交通部1年多前就發現，Uber的租賃車模式是遊走在法律灰色地帶，卻不願出面解釋清楚，官員被問到敏感問題，總是苦笑或輕描淡寫帶過，要不就消極回應「合乎現有法令」，明知道Uber爭議在哪，就是拿不出魄力。

再來，交通部為輔導Uber而推出的多元計程車，也變成業者玩死自己的工具。以台灣大車隊為例，派遣多元化計程車，每趟可抽成15％，派遣一般小黃則是每趟抽10元，以致車隊接到訂單都是優先派遣多元化計程車，車隊、消費者皆大歡喜，卻苦到原有的小黃司機。

(中國時報)