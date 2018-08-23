60歲運將拚老命 一天賺不到500元

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中國時報
／台北報導

計程車司機這3年生意愈來愈差，新北市新店計程車聯誼會長游凱麟表示，現在景氣不好，旅客變少，愈來愈難載到客人，以前一天工作10小時可進帳3000元，現在一天工作12至15小時，收入僅2000多元，一天油錢大概700元，租車費700元，加上吃飯錢200元，成本約1600元，等於一天只賺500元，大家都入不敷出，很多人只能把車拿去貸款，甚至借錢過活。

游凱麟表示，台灣計程車市場就是這麼大，Uber還要來搶客人，有司機為維持生計，只好把車拿去銀行貸款借錢過活，若還不出錢，車被銀行收走，變成跟車行租車跑，還要養家，生活愈來愈慘。司機還有高齡化的問題，以自己車行來說，100多位中有1、20人都60歲以上，每天還要很辛苦賺錢。

游凱麟說，計程車司機一開就是1、20年，幾乎無一技之長，也沒有資金可做生意，有些人還是做生意失敗才改開小黃，因此轉行較困難。他認為，Uber應該要有政府合法登記證才公平，而不是削價競爭，讓小黃司機過不下去。

已經70歲的小黃司機劉開宏說，以前搭車的人多，計程車數量有限，每逢假日一天可能就有6、7000元收入，但現在較少人搭車，車子卻變多，不只僧多粥少，而且油價一直漲，一天下來賺不了多少錢。雖然自己很想退休，但孩子的薪水只有22K，還有孫子要養，只能繼續跑車。

「我已經等了3個小時，還沒出過一趟車。」陳姓司機忍不住抱怨，陸客減少、景氣不好，大家都不願意花錢搭小黃，每天生意只有2000元，扣掉油錢只剩一半，若把40幾萬元的車子拿去貸款，只能拿到20萬元，根本不夠；有的司機去借高利貸，還不出錢就只能走上絕路。他說，希望政府好好管制Uber、白牌車，留一條生路給計程車司機。

(中國時報)

新聞透視－靠薄利多銷吸引消費者… 疑Uber搶生意 運將連襟燒炭亡

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