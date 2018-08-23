疑Uber搶生意 運將連襟燒炭亡

2018年08月23日 04:10 中國時報 孟祥傑 ／新北報導 ／新北報導

新北市一對開計程車維生的連襟，本月9日在新店區中生路租屋處留下遺書燒炭自殺，據鄭姓房東表示，2人曾不只一次抱怨生意難做、經濟壓力很大及生活有困難，還曾說出「想要自殺」等語；警方也指出2人在遺書中大嘆計程車生意大不如前，日子很難過，研判與Uber爭搶市場不無關係。

新北市警消9日晚間獲報有人燒炭輕生，趕抵現場破門後發現，51歲黃姓男子與52歲李姓男子倒在屋內，1人躺在床上、1人倒在椅子上，一旁擺放炭盆及署名給黃男大哥、換帖兄弟與友人的遺書，2人均已氣絕多時，因屋內沒有遭人破壞侵入或打鬥痕跡，研判為自殺。

警方調查，黃、李都是計程車運將，因同行而成為好友，還娶了一對姊妹花變成連襟，後來2人婚姻先後觸礁，黃男患有糖尿病，健康狀況不佳且已離婚，李男也與妻子感情不睦，且在外疑有欠債，2人便一起租屋相互照應，並就近在捷運新店站前排班載客。

據鄭姓房東透露，2人於8月繳交房租時曾說「手頭很緊，日子快要過不下去」、「想要自殺」，他趕緊安撫2人，見2人笑笑離去才鬆了一口氣。不料，友人8日前往2人住處欲相約小酌一下，敲了好幾次門都沒人回應，手機沒人接，找房東開門後，驚見2人陳屍屋內。

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(中國時報)