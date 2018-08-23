侯約定小虎隊 府會並肩作戰

2018年08月23日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

前言：「虎仔」一般被視為跟班或小弟，套用在政治策略上，就是作戰部隊！今年選戰從北到南，都有縣市長參選人帶著一群年輕的議員參選人，組成聯盟一起打選戰，未來入主縣市長寶座，「小虎隊」將成側翼部隊，全力配合推動施政。

新北國民黨六虎將！國民黨首次參選的6名年輕議員參選人，22日成立「Hope For You新希望聯盟」，找來國民黨新北市長參選人侯友宜到場站台，盼能母雞帶小雞力拚一起進入議會；侯友宜說，他和這些年輕人都不太會選舉，但一樣腳勤、腰軟、頭低、嘴甜，希望這6人能當選，跟他一起再並肩作戰。

青年與市府溝通橋梁

國民黨6名首次參選的新北市議員參選人，包括板橋區的葉元之、土樹三鶯的江怡臻、汐金萬的廖先翔、三蘆的王威元、淡水八里三芝石門陳偉杰與大新店唐慧琳，昨天6人舉行記者會，宣誓當選後將組成青年問政聯盟，成為青年與市府最佳溝通橋梁。 堪稱藍營最大母雞的侯友宜也到場支持，上台一一推薦6人優點，他指出，葉元之從在市政府工作時就很努力認真，這次站出來過程相當辛苦；廖先翔踏遍選區所有地方，深耕基層，年輕人能夠如此接地氣不容易。

侯友宜一一推薦背書

侯友宜也說，陳偉杰將學術理論化作務實，包括發展淡水海洋休閒產業與北海岸創生等，對選區有很高的理想抱負；唐慧琳有理想、有抱負，想為青年做些什麼， 尤其在電視台為政策辯護的能力「我都比不上。」

侯友宜更說，江怡臻乖巧、認真、踏實，一早就碰到她認真在菜市場公園拜票，她不僅是在地青年、在地女兒，也為婦女、幼童發聲；王威元是三重在地人，希望三重埔可以大改變，包括都更、托育都希望能多做一點。

關注公托及居住正義

6名新人也分別提出公托公幼員額翻倍、居住正義和危老都更、營造性別友善及青年友善城市、汐止產業轉型等政見，盼獲得選民青睞。

侯友宜說，年輕人上有長輩、下有幼兒的困難，政府要積極將托育、青年創業做得更完善，6位議員參選人也是一樣的想法，但他話鋒一轉指出：「我也是第一次出來選舉，要講新人，我們7個都是新人」，但只要認真勤快拜票，未來一起當選，一起在市府、市議會，為民服務。

(中國時報)