龍系六虎將 拚中市議會過半

2018年08月23日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市長林佳龍這屆在市議會苦於議員席次不過半，屢遭藍營掣肘，下屆市議員選舉，特別培植嫡系子弟兵，包括周永鴻、張家銨、謝賢、劉厚承、蔡耀頡、黃淑芬等組成「六虎將」，但也造成高額提名，老將憂心票源遭瓜分而出現雜音，林佳龍培育的接班團隊，年底即將接受考驗。

林佳龍不只拚連任，還喊出「民進黨議會過半，完全執政、完全負責任！」培育的子弟兵中，周永鴻從林佳龍參選立委時一路打拚，拔擢為市府民政局長，為了在潭子、大雅、神岡搶下議員席次，辭去民政局長，投入選戰。

另名龍系新人蔡曜頡，是台中市議員、民進黨台中市黨部主委何明杰服務處主任，出身綠營政治世家，在何明杰宣布退選後，接棒太平選區。「菜市仔子」劉厚承則是前市長室祕書，參選競爭激烈的豐原、后里選區。

曾任林佳龍夫人廖婉如特助的張家銨，參選大肚、烏日、龍井，來勢洶洶。

民進黨前發言人謝欣霓的弟弟謝賢捲土重來，參選大里、霧峰區。至於原台中市前議員「南屯的女兒」黃淑芬，這次則轉戰西屯區。

六虎將打著林佳龍嫡系旗號，已讓老將拉高備戰態勢，加上6人與地方淵源不深，能否順利攻進議會，備受關注。

綠營最具實力的新潮流系，在台中市也由5名幕僚世代吹起號角，包括林德宇、林祈烽、施志昌、林義偉、黃守達，強調「五力新世代，市民新力量」。

(中國時報)