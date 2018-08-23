前瞻2期續綁樁 國民黨拒背書

2018年08月23日 04:10 中國時報 季節 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

行政院院會通過第2期前瞻特別預算2275億元，國民黨立院黨團昨日痛批，民進黨政府推出的前瞻計畫第1期執行率不到3成，第2期還編了更多錢，很明顯就是在綁樁，如果為了要在期限前花完，就淪為消化預算，可能出現豆腐工程。因此要求閣揆在下會期至立院報告前瞻執行情況，否則黨團不會為第2期預算背書。

民進黨團則回擊表示，國民黨去年審查前瞻時極力反對，到了選舉前又連聲說要積極爭取前瞻，「這個政黨搞得我們很亂」，呼籲國民黨「再怎麼野蠻，也不要阻擋地方建設。」

國民黨團書記長曾銘宗指出，前瞻計畫第1期特別預算1070.71億元，至107年6月底，執行數僅287.42億元、比重27％，法務部和金管會執行率掛零，尚有783.29億元須在今年7至12月執行，來得及嗎？

曾銘宗質疑指出，城鄉建設第1期預算354億元，分配前5名是屏東、嘉義縣、新北市、雲林與彰化，除新北外都是民進黨執政縣市，他質疑有配合年底選舉綁樁之意圖。第2期特別預算2275億元，而少子化友善育兒空間建設等預算數加總僅128.7億元。反而城鄉建設預算數達731億元，顯示花錢綁樁，實現政治目的！

國民黨立委費鴻泰也質疑，到2020年要統統執行完，營造業有這個能力嗎？最後不是綁樁消化預算，就是豆腐工程。他要求賴清德在立法院下會期開議時來報告，否則國民黨團拒絕為第二期預算背書。

(中國時報)