配合款爭議 康裕成戰許崑源

2018年08月23日 04:10 中國時報 林宏聰 、 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

配合款激化議長選情！高市議長康裕成尋求連任，對上捲土重來的前議長許崑源，22日率民進黨團炮轟韓國瑜要用配合款政治綁樁，更劍指「這是許崑源的意思？」許崑源則斥綠營「黑白罵」，陳菊任內也有配合款，「難道她和我掛勾？」

韓國瑜「考慮恢復議員配合款」，不僅對手陳其邁抨擊，戰火更延燒進高市議會，議長康裕成率黨籍議員陳信瑜、陳慧文、高閔琳、張豐藤、簡煥宗、邱俊憲、李雨庭、周玲妏、翁瑞珠、台聯議員黃淑美開記者會，高喊「議會不走回頭路」。

康裕成表示，民進黨市府花了很大力氣才廢除議員配合款陋習，她當場「三問」韓國瑜，恢復配合款是走回頭路、把政治綁樁帶來高雄，更質疑「這是韓國瑜的主張，還是前議長許崑源的主張？」

康裕成2014年當選議長，開啟民進黨在高雄完全執政，年底選舉她爭取連任勢在必得，而前議長許崑源也多次表態要奪回議長寶座，兩人勢如水火，恢復配合款爭議，康裕成特別點名許崑源，將焦點拉回議長爭奪戰。

「一件好事連打2、3天，民進黨沒什麼議題能講了嗎？」許崑源表示，配合款原本高雄縣市都有編列，是第一線里長、議員替市府發覺基層所需建設的良好制度，且要經過市府會勘、公開招標，又不是進議員口袋，怎會是壞事？有朝一日若真恢復議員配合款，「他們就不要動用！」

韓國瑜昨到左營區劉家酸菜白肉鍋推薦在地美食，聽到綠營又針對配合款開炮，無奈表示他是尊重議員建議權，卻被說成十惡不赦，民進黨選舉步數太「Low」、「土包子打法」，對於這種抹黑手段，他發自內心看不起。

(中國時報)