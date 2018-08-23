登革熱添6例 又是菜園惹禍

2018年08月23日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

新北市登革熱病患有2人因種菜時遭叮咬感染，市長朱立倫（前左）22日前往瓊林里市民農場視察封園噴消。（吳岳修攝）

疾管署昨日一口氣公布國內新增6例本土登革熱，禍首都指向菜園！疾管署表示，新增病例分別為新北市及台中市各3例，由於台中市3人發病前均有大里區「開心農場」活動史，研判與日前大里區1例確定病例為同起群聚事件。新北市新增3例，雖住不同里，但因都到過新莊瓊林里菜園，推斷亦為瓊林里群聚；因近來多起新增登革熱病例來源都指向菜園，疾管署制定「菜園管理指引」，要求各農園加強輔導巡查，避免菜園成「蚊子樂園」。

訂管理指引 防成蚊子樂園

疾管署副署長羅一鈞表示，台中市新增3例病例，為2女1男，為疾管署日前公布的大里區3名疑似個案；3人於8月11日至15日間陸續發病後就醫，目前2人住院治療、1人在家休養，連同先前確診的大里區確定病例，本群聚共4人確診。

另台中市先前東區及烏日亦各出現1例登革熱，台中市今年已出現6例，不排除與大里為同一群聚事件，尤其東區病例與「開心農場」相距僅1公里，有地緣上的關係。

新北市新增的3名確定病例均位於新莊區，為2男1女，分別居住於瓊林里、西盛里及四維里。

皆屬境外移入 疫情無關聯

羅一鈞指出，3人分別於8月18日、19日發病後就醫，目前2人住院治療、1人在家休養，由於西盛里及四維里個案發病前曾有瓊林里某有機菜園活動史，而瓊林里個案住家亦鄰近該菜園，研判疫情與瓊林里群聚相關，並未擴散。

羅一鈞強調，新北登革熱疫情為馬爾地夫境外移入、為第二型，而台中市登革熱疫情為泰緬境外移入、屬第一型，所以新北市及台中市兩者疫情並無關連，為兩個獨立系統的群聚感染，並非疫情由北向中部擴散。

但無獨有偶，感染來源都指向菜園，加上近日多下雨，積水容器清了又積水，疾管署已制定「登革熱高風險場域：都會區菜園果園管理指引」，提供各縣市政府衛生局執行清除參考，而台中市「開心農場」目前已經封園。

全台今年已現28本土病例

疾管署統計，今年截至8月21日共計28例登革熱本土病例，分別為新北市16例（均為新莊區）、台中市6例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市及高雄市各1例。

(中國時報)