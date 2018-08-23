防制洗錢打擊資恐 中信金總動員

2018年08月23日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

持續深化防制洗錢與打擊資恐之意識，中國信託金控昨日由董事長顏文隆偕同金控及銀行董事、獨立董事以及各子公司高階主管逾300人出席「防制洗錢與打擊資恐」教育訓練，將洗錢防制與打擊資恐導入企業文化。

本次訓練著重美國聯邦法制與金融科技之反洗錢監理現況，協助所有與會主管因應科技創新時代來臨，及早養成接軌國際監理規範之必備能力及專業知識。

行政院5月首次公告「國家洗錢及資恐風險評估報告」，讓銀行能瞭解本國主要面臨之洗錢及資恐威脅。因此，本次中信金控「防制洗錢與打擊資恐」教育訓練，特別邀請臺灣新北地方檢察署檢察官李秉錡，就常見的洗錢前置犯罪類型進行案例分析，深入說明銀行在洗錢防制之角色。

此外，中信金控為強化對海外分支機構監理的國際視野，掌握金融科技特點，也安排國立交通大學科技法律研究所特聘教授林志潔博士，講授美國聯邦反洗錢法制重點及金融科技對洗錢防制工作的挑戰。

中信金控近年來定期辦理教育訓練，內容主題包含洗錢防制及資恐防制相關法令、洗錢及資恐趨勢及案例、洗錢防制法對高階管理人員的要求及國家風險評估對金融機構之影響等，透過董事及高階主管的帶領，全力為今年11月即將到來的亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑做最好的準備。

今年5月，中國信託銀行南部某分行客戶至分行辦理業務，因神色慌張不安，分行警衛細心探詢客戶需求，得知客戶欲將帳戶內金額全數匯出，心事重重的模樣讓警衛擔心客戶聽從詐騙集團之誘導，主動委請警方共同勸說，期間警衛不時安撫客戶的情緒，查證後證實此為詐騙集團之騙局。2018年至今，中國信託協助警方及調查局辦理反詐騙及防洗錢之案件累計已超過50件，為防制不法盡一分心力。

(中國時報)