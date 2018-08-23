訪陸增簡訊提醒 勿去畜牧場

2018年08月23日 04:10 中國時報 游昇俯／台北報導

大陸非洲豬瘟疫情升溫，撲殺豬隻近萬頭，台灣昨將疫情防堵拉高到國安層級，由國安會召集跨部會會議，除通令各部會配合農委會強化執行十大防疫措施，再新增發簡訊訪陸旅客，提醒勿參訪畜牧場，勿帶肉製品回國。

非洲豬瘟疫情在大陸延燒，國家安全會議祕書長李大維昨天召集跨部會會議。農委會表示，目前大陸通報世界動物衛生組織（OIE）疫情共3例，本月3日於遼寧省瀋陽爆出首例後，接著是14日通報河南省鄭州市屠宰場，19日通報江蘇省連雲港市，顯示疫情已來到華中地區。

防檢局副局長施泰華表示，遼寧首例經發現是吉林養豬戶賣過來的豬隻，而河南案例則是從黑龍江運過來的，回溯調查，可發現疫情已擴及黑龍江、吉林、遼寧、河南及江蘇等5個省分。

「目前大陸撲殺豬隻已達9502頭！」施泰華說，遼寧首例最初通報撲殺383頭，後來新增到8千多頭，且吉林養豬戶除遼寧，還賣向另一不知確切地方，江蘇的疫情不知道病毒來源，加上黑龍江運到河南也有沿途散播的可能，故推估仍有未知的隱性疫情。

施泰華表示，國安會議指示各部會全力協助防堵疫情，除了之前加強旅客防疫，嚴防走私，郵輪、漁船廚餘不准落地等十大措施，也將針對赴陸旅客，落地時寄發防檢局簡訊，提醒勿參訪畜牧場，也不要帶肉類製品回國。

(中國時報)