烏賊車管制退縮 逾25年優先

環保署長李應元表示，未來第一年將優先管制25年以上貨車，「開越老車的人經濟應該越困難，所以優先辦理」。（李宜秦攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

空汙法修法後抗議不斷，21日台中又有老車集結抗議。環保署昨召開記者會回應，未來將改成分階段執行加嚴標準，優先管制25年以上柴油大貨車，且承諾會公布各縣市未來的攔檢地點，另外若有民眾無力淘汰老車的個案，可在年底前致電環保署。

新《空汙法》針對移動汙染源加以管制，包括加嚴管制烏賊車與劃設空氣品質維護區。環保署日前修正只針對人口20萬以上的都會區管制二行程機車，昨日再提出未來第一年將先優先管制25年以上的一期柴油大貨車，目前一期貨車數量約4萬輛，被質疑是為了選舉讓步。

環保署署長李應元表示，因有車商趁機哄抬價格，因此才會決議優先管制一期車，否認是「因抗議退縮」，他說「開越老的車的人通常經濟越困難，所以我們優先辦理」。環保署提供專線電話02-2371-2121，分機6306、6307、6311、6316，民眾有特殊困難可致電請求協助。

關於空氣品質維護區的劃設，空保處處長吳盛忠說「很彈性、因地制宜」，會先由中央與地方討論，再依據各地區不同季節或時段需求予以劃設。

李應元舉例，「冬天的空氣就比夏天差，那可能維護區在冬天的時候就禁止柴油車進入，夏天則開放」；地點則會以學校、醫院等幼兒或老人較多之處優先，禁止怠速等狀況。

李應元表示，選舉將近，陸續傳出很多不實言論，甚至還邀老機車、小客車響應抗議活動，讓外界誤會新法管制全部10年以上的車，「政治人物不要挑撥離間，會害民眾誤解新法」。

(中國時報)

色素異常皮膚病 是自體隱性遺傳

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。