烏賊車管制退縮 逾25年優先

2018年08月23日 04:10 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

空汙法修法後抗議不斷，21日台中又有老車集結抗議。環保署昨召開記者會回應，未來將改成分階段執行加嚴標準，優先管制25年以上柴油大貨車，且承諾會公布各縣市未來的攔檢地點，另外若有民眾無力淘汰老車的個案，可在年底前致電環保署。

新《空汙法》針對移動汙染源加以管制，包括加嚴管制烏賊車與劃設空氣品質維護區。環保署日前修正只針對人口20萬以上的都會區管制二行程機車，昨日再提出未來第一年將先優先管制25年以上的一期柴油大貨車，目前一期貨車數量約4萬輛，被質疑是為了選舉讓步。

環保署署長李應元表示，因有車商趁機哄抬價格，因此才會決議優先管制一期車，否認是「因抗議退縮」，他說「開越老的車的人通常經濟越困難，所以我們優先辦理」。環保署提供專線電話02-2371-2121，分機6306、6307、6311、6316，民眾有特殊困難可致電請求協助。

關於空氣品質維護區的劃設，空保處處長吳盛忠說「很彈性、因地制宜」，會先由中央與地方討論，再依據各地區不同季節或時段需求予以劃設。

李應元舉例，「冬天的空氣就比夏天差，那可能維護區在冬天的時候就禁止柴油車進入，夏天則開放」；地點則會以學校、醫院等幼兒或老人較多之處優先，禁止怠速等狀況。

李應元表示，選舉將近，陸續傳出很多不實言論，甚至還邀老機車、小客車響應抗議活動，讓外界誤會新法管制全部10年以上的車，「政治人物不要挑撥離間，會害民眾誤解新法」。

(中國時報)