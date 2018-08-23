塑造共同記憶 開創宜居城市

2018年08月23日 04:10 中國時報 林欣儀 、 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

臺中市議會祕書長張世禎代表議長林士昌出席。

躍升為全臺第二大城的臺中市如何邁向健康與樂活？臺中市議會舉辦的「地方治理論壇」第5場在霧峰登場，邀在地議員與學者專家集思廣益、深入探討大臺中該如何面對少子化、老年化社會到來，進而開創宜居城市新風貌。

健康樂活 重視橘色商機

「新媒體時代來臨，改變民眾的生活！」臺中廣播總經理莊曜埕受邀以「媒體新生態與民眾生活」為題演講。他指出，媒體生態從傳統媒體進展至新媒體、自媒體、整合媒體與融媒體，大幅提升與民眾互動性、方便性，讓早期被認為很方便的「方便麵都不再方便了」。

隨著時代改變、科技進步，臺中市也面臨人口老化與少子化問題，使得健康、樂活議題受重視！逢甲大學行銷系副教授何晉瑋表示，臺灣從高齡社會進入超高齡社會約8年時間，壽命延長帶來「橘色商機」需要政府重視。

推動社宅 完善休閒綠地

中興大學國家政策與公共事務研究所教授沈玄池則認為，要締造健康、樂活臺中，與民生上的食衣住行息息相關，臺中市目前大力推動的社會住宅就是其一，可惜的是，捷運至今未完成、公車免費制度也應調整，而提供完善休閒綠地更是刻不容緩。

臺中市議員林碧秀、張芬郁及李天生認為，路平、燈亮、水溝通等基礎建設是宜居城市的基本配備，臺中市政府近幾年積極推動交通建設，但仍不足，像霧峰區iBike僅3個站、74號快速道路匝道設施不夠完善等，都需持續爭取。此外，世界花卉博覽會將於年底在臺中舉辦，更應善用此機會塑造臺中人共同美好記憶。

平衡各區發展 共生共榮

「城市的偉大在於其中有大家的記憶！」彰化師範大學公共事務與公民教育系教授劉兆隆強調，霧峰區文化資產豐富，是屬於大臺中歷史記憶的一部分，卻不常被整合進入屬於大家共同的歷史記憶，政府應思考如何建立民眾對霧峰省諮議會、大甲鎮瀾宮等景點的情感，進一步整合、行銷，才能帶動地方發展。

在第5場「地方治理論壇」中，市議會祕書長張世禎也代表議長林士昌出席，他在致詞時指出，臺中市已是台灣人口成長最快速的城市，許多市政問題一再考驗議員的智慧，盼透過論壇針對大臺中城鄉發展問題進行深入探討、研究出平衡各區發展、共生共榮的努力方向，也幫助未來議會運作更加順暢。

(中國時報)