解決民生 喚起在地情感

2018年08月23日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

如何締造健康樂活的大臺中？專家學者在臺中市地方治理論壇中認為「樂活與民生」息息相關，各提出高齡化的社會省思與機會、解決民眾「食、住、行、育、樂」等問題，並整合各地多元文化特色成觀光帶，喚起在地情感等建言，讓民眾以生活在大台中為榮。

逢甲大學行銷系副教授何晉瑋指出，臺灣人口結構在今年4月進入高齡社會，出生減少及壽命延長要如何因應？「少子化」除鼓勵多生，還要從幼兒死亡率來檢討兒童照顧與醫療。此外，高齡人口所帶來的「橘色商機」，已展現新趨勢。

何晉瑋表示，越來越多的科技產品讓生活變成更有壓力，科技成長快速、世界變動太快，並有2年就已是1個世代的說法，換句話說，畢業離開校園後2年，就要全面更新知識，他建議民眾要終身學習、持續進修。

「樂活與民生息息相關」國立中興大學國家政策與公共事務研究所教授沈玄池說，建構樂活的城市在食、衣、住、行、育、樂等各方面，都需政府協助。臺中市今年總預算為1300多億元，但建設經費仍嫌不足，他建議，執政者要抓住重點，創造最大利益。

沈玄池表示，臺灣近年爆發食安問題，導致人心惶惶；「什麼都漲，只有薪水不漲」，年輕人薪資約一半都要支付在吃及住，政府要推社會住宅減少年輕人負擔。他建議規畫更便利的公車路線，公車則可酌予收費，全免費成本太高。

國立彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授劉兆隆則提出，將各地文化特色整合串聯成觀光帶，再行銷出去。城市偉大是因為有美好記憶，讓民眾願意在城市中生活，各地區特色是民眾感情重心，要整合各地多元差異性，建構、喚起當地民眾在地感情，並以此為榮。

劉兆隆建議，執政者要保存各地的歷史記憶，例如霧峰的省議會、林家花園；大甲的鎮瀾宮等廟宇，這些都是地方的驕傲、文創的藍圖，推動鄉土教育才能有所本。

(中國時報)