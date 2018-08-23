等了60年 網球女單終奪牌

2018年08月23日 04:10 中國時報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2018雅加達-巨港亞運網球賽事中華隊22日傳回捷報，年僅17歲的新生代女將梁恩碩，在女單8強賽以6：2、6：0輕取香港選手張玲、勇闖4強，由於亞運網球女單不打銅牌戰，因此梁恩碩確定至少有銅牌，是繼1958年東京亞運劉香谷奪銅之後，中華網球隊暌違60年的亞運網球女單獎牌！

剽悍小鋼炮 一鳴驚人

梁恩碩雖然身高僅158公分，但是球風剽悍，今年初打下澳網青少年組女單及女雙冠軍，個人第一次參加亞運就帶來好消息，4強賽她將迎戰上屆仁川亞運網球女單金牌、中國大陸選手王薔，中華民國網球協會副理事長張思敏，看好近況頗佳的梁恩碩有機會朝金牌戰努力。

梁恩碩還和男將彭賢尹搭檔混雙，可惜16強賽4：6、4：6不敵頭號種子、日本組合二宮真琴／內山靖崇，未能再上層樓。

至於奪牌希望之一的女雙，「詹家姐妹」詹詠然／詹皓晴16強賽第一盤遇到考驗，所幸挺過危機，最終歷時62分鐘，以6：3、6：1直落二解決泰國組合，殺進8強，持續朝獎牌前進。

雙詹、男單 晉級八強

賽後詹詠然指出，一開始泰國對手表現得很好，她跟妹妹是先遭到破發、0：2落後，「不過第3局我們的發球局開始打得較主動，想辦法強迫對手跟我們拚球，戰術算是執行得相當順利，所以慢慢拿回掌握權；第2盤也是採取相同戰略，一路貫徹到底，很開心第一場比賽能夠順利拿下，希望接下來可以繼續保持。」

男單16強賽方面，大會第3種子莊吉生以6：4、6：3擊退泰國選手、晉級8強，可惜隊友楊宗樺先盛後衰，6：2、0：6、3：6不敵南韓權純雨，楊宗樺雙打8強賽和搭檔謝政鵬也以3：6、7：5、1：10飲恨大會第1種子、印度組合波帕納／夏朗，無緣爭取獎牌。

(中國時報)