保齡球鑲銀 4朝元老喜開胡

2018年08月23日 04:10 中國時報 本報訊

李弘斌、鍾亞芳、黃及人、黃邱倫、陳筱琳／台北─雅加達連線報導

中華隊22日斬獲1銀3銅、4面獎牌，其中保齡球隊潘育分、周佳溱、蔡昕宜在女子3人賽以4255分拿下銀牌，蔡昕宜感動又搞笑說：「參加4屆亞運，等了12年終於『開胡』，有種喜極而泣的感覺。」

馬來西亞以4326分奪金，中華隊以5分之差擊敗新加坡搶下銀牌。周佳溱曾在上屆仁川亞運奪金，打過4屆亞運的蔡昕宜則首嚐奪牌滋味，賽後表示：「最後有點腳軟的感覺，如果沒打出全倒就只有銅牌。我打了4屆、總共12年，這次終於開胡了。」

以拚勁聞名的跆拳道小將何嘉欣，22日在男子63公斤以下級4強賽，以7比8不敵大陸名將趙帥，並列銅牌。何嘉欣表示，「賽前就針對趙帥的動作研究很久，教練也幫我練習幾個戰術，比賽壓力應在對方，畢竟他是最頂尖的好手。我告訴自己只要發揮實力，不用太在意勝負，最後的正拳沒得分很可惜！」

女子散打52公斤級準決賽上演兩岸大戰，陳暐婷遭遇大陸李玥瑤，遭裁判直接判決落敗，無緣金牌戰，惟仍再添1銅，連3屆亞運女子散打都有獎牌進帳。2010年廣州亞運吳姿宜拿下女子散打60公斤級銅牌，4年後的仁川亞運高玉娟也在60公斤級摘銀。

輕艇女將張筑涵在K1決賽僅次於日本、中國大陸選手，再添1銅。輕艇K1就是卡雅克式艇，最小長度3.50公尺、最小寬度0.60公尺、重量8公斤以上，選手持雙葉槳以坐姿比賽。張筑涵預賽名列第3，決賽保持水準拿下銅牌。

(中國時報)