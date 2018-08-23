辜仲諒：棒球讓世界看到台灣

2018年08月23日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統昨天接見獲得美國小馬聯盟3個冠軍的棒球隊，中華民國棒球協會理事長辜仲諒昨代表致詞表示，「我們外交途徑非常辛苦，但是透過棒球，可以要讓全世界都看到我們，不用講的，就看我們表現，每一年都要讓全世界看到台灣。」

蔡英文致詞時期許教育部、體育署和中華民國棒球協會繼續把台灣棒球環境的餅做得更大，讓有心把棒球當志業的年輕人有更多發光發熱的機會。

台灣選手赴美國賓州華盛頓參與美國小馬聯盟世界少棒賽、青少棒賽和青棒賽，一舉奪下3個冠軍，蔡英文昨天在總統府內接見3支比賽隊伍。

蔡英文致詞時表示，這是寫下歷史新紀錄，「真的是世界第一等」，選手經過長時間苦練和上場全力以赴，才能創造出色成績，用棒球讓世界看到台灣有多棒，這種榮耀，要歸給所有選手、教練以及在背後全力支援的家長和老師。

辜仲諒率領學生棒球隊進總統府，致詞時說，「感謝蔡英文一回台灣就會見我們，出國時差還沒調整就會見我們，非常感謝」。他還說，蔡英文上任後就對棒球非常關心，這次非常光榮驕傲，小朋友們多年努力為國爭光，這是一個新紀錄，自小馬聯盟自1993年成立25年來，台灣拿到三冠王。

蔡英文並叮囑年輕選手們，「你們現在是世界冠軍了，但球技好，不要忘掉學校學業，練球很重要，學習知識也是同樣重要的任務。」

(中國時報)