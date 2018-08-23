拿居住證會被查稅 兩碼子事

2018年08月23日 04:10 中國時報 吳泓勳 ／上海報導 ／上海報導

申辦台胞居住證，會導致被大陸全球查稅？熟悉兩岸租稅的財務顧問說，居住證跟查稅完全是兩回事，目前台胞在大陸所得，本來就要繳稅，至於大陸境外所得的課稅問題，是要按照大陸正審查的《個人所得稅法修正草案》，將境內外都要課稅的「稅務居民」定義，改為在大陸有住所或1年住滿183天，只要合乎稅務居民定義，境外所得就有可能被課稅。

年住183天 境外所得恐課稅

兩岸租稅的財務顧問指出，台胞課稅問題，要以《個人所得稅法修正草案》為準，跟居住證無關聯，大陸推出居住證，不是為了把台胞境外所得課稅，因為「在大陸有住所或1年住滿183天」，這都是可以查到的紀錄。

資誠（PwC）會計師事務所會計師段士良說，台胞應留意的，不是居住證，而是大陸放寬對稅務居民的定義，及陸方應篤定會在今年通過個人所得稅修正案。

第三地發放薪水 風險變大

段士良表示，近年全球在合作追稅趨勢下，台商在第三地如香港發放台幹薪水的稅務風險變得更大，尤其大陸、香港已首度進行CRS（共同申報準則）稅務資訊交換，大陸稅務機關可知道台幹、甚至台商在香港的金融帳戶情形，過去大批境外所得或將薪資收入放在香港未申報，都會被要求補稅。

尤其個稅法修法通過後，段士良指出，由於對稅務居民的定義從寬，被香港金融機構判斷具有大陸稅務居民身分、將傳送給大陸稅務機關的資料人數將更多，建議台商應對台幹薪資規畫進行檢討因應。

調整居住天數 操作難度高

就台商部分，過去許多業者會調整在大陸居住天數，例如離境回台一段時間來規避變成大陸稅務居民。但未來新規要累計出境183天以上才能閃避，除了操作難度很高，不小心還可能被兩岸稅局同時視為稅務居民，進而變成雙重課稅。

台胞居住證值得討論的，是領過居住證的後延效果，例如有些小孩跟隨父母到大陸念書、領了居住證，還在5年有效期限內回台工作定居，是否會因此被當成大陸稅務居民？但他認為發放居住證為的是政治需求而非課稅，加上個稅法的法律層級較高，一旦有牴觸，相信大陸的稅務機關會先回歸稅法本質。

(中國時報)