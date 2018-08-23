找頭路好難 56％新鮮人仍待業

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中國時報
／台北報導

社會新鮮人找工作不容易，逾56％正陷入「畢業即失業」困境中；yes123求職網昨公布「新鮮人待業上工與生活壓力調查」，結果顯示，畢業都超過2個月了，卻還有56％處於「無正職」工作的狀態，對於已經或曾找到頭路的社會新鮮人，平均要投遞108封履歷，才能找到第一份工作。

yes123求職網發言人楊宗斌分析，56％畢業即失業的新鮮人中，有40％未找到任何一份正職工作，16％是曾經找到正職，但目前已離職；楊宗斌憂心指出，社會新鮮人求職態度兩極化，有的過於隨性、沒有主見，導致頻繁換工作，進而拉高青年失業率。

楊宗斌表示，另個極端是找工作太過挑剔，甚至眼高手低，結果將造成高學歷或高技能的人才，出現高失業率「3高」窘境。

主計總處昨公布7月失業率為3.81％，較6月上升0.11個百分點，雖然是近18年來同月最低，但失業人數月增1.4萬人、達45.3萬人；主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，主要是應屆畢業生投入勞動市場，導致初次尋職失業者增加1.1萬人。

若從年輕族群來觀察，大學畢業生最集中的20至24歲年齡層，7月失業率攀升至12.42％，不僅是整體失業率的3.25倍，也較6月上升0.53個百分點。

楊宗斌根據調查指出，已找到頭路的社會新鮮人，平均實領的月薪待遇平均為2萬7021元，不僅較去年多了475元，也創下近5年新高；但仍有17％的新鮮人目前薪資仍處於22K至23K區間，還無法打破低薪魔咒。

(中國時報)

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