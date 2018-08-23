勿忘八二三 奪回話語權

2018年08月23日 04:10 中國時報 宋秉忠 ／專題報導 ／專題報導

八二三炮戰處處可見美中台三邊角力。圖為美軍顧問團在金門與蔣中正、蔣宋美齡握手時留下的珍貴合影。（艾琳達提供）

共同經歷八二三戰役的國軍將士們，都曾近距離感受到死亡的恐懼。（顏玉龍翻攝）

金門從戰火走向和平

很多人談到八二三炮戰，就說如果沒有美軍支援，國軍根本就打不贏。但從日後公布史料可發現：美方先是宣稱《共同防禦條約》不適用於金馬；炮戰開始後，只在金門12海浬外「護航」，同時限制我優勢的空、海軍轟炸共軍炮陣地。

我軍空海優勢 遭美限制

炮戰時負責小金門諸島防務的國軍前第九師師長郝柏村在《八二三炮戰日記》中提到，當年炮戰，國軍的空軍、海軍都有絕對優勢，但是在美國壓力下，空軍不能轟炸共軍炮陣地，海軍不能以（口徑更大、精度更好的）艦炮對共軍進行岸轟。

據郝柏村向本報表示，當時金門能參加反炮擊的重型火炮才一百多門，而共軍重型火炮數量卻是我軍的8至10倍。

共軍後繼無力 打不下去

至於有人說，都是美軍支援八吋榴炮，才迫使共軍停火，也不是事實。因為八吋炮遲至當年9月26日、29日才先後射擊兩次。大陸報告文學作家沈衛平經反覆查閱大量前線作戰文書，幾乎未提到金門使用八吋榴炮情況。且郝柏村《日記》上也批評，八吋榴炮才到4門（有說12門）、只射擊過1、2次，便大肆宣傳。

炮戰一晃60年，由於政府不重視，蔡總統至今沒主持過任何一場紀念活動，以致有關八二三炮戰的話語權，基本被美方和陸方掌控。大陸宣稱，當年炮戰不是真打，而藉由打來

「助蔣」，防止美國逼迫蔣公自金馬撤軍，但實際情況卻是共軍後繼無力。

據郝柏村表示，即使有鷹廈鐵路的運輸，一噸炮彈不過20多發，共軍在44天內射擊47萬多發炮彈，單靠鐵路運輸要一年時間，且共軍炮兵陣地不像國軍都已地下化、堡壘化，炮戰損傷比國軍大多了，共軍想打也打不下去。

台海戰事若起 美恐觀戰

還有八二三炮戰是首次有台灣充員兵參戰，人數占金門駐軍的10％，意義非凡。

政府當年就非常重視參戰的台灣兵，例如郝柏村為鼓勵在小金門諸島參戰的1千多名台灣兵，就曾以「班開伙」比「連開伙」吃得更好為例，教育台灣充員兵：中共叫「解放台灣」就是要把人民公社（吃大鍋飯）的制度帶到台灣，因此台灣人當兵保國，就是保衛自己的家庭生活制度。

1958年八二三炮戰時，大陸還沒有原子彈，美軍所謂「協防」都如此不給力；之後，1995、96年台海危機爆發，美國軍艦甚至連台灣海峽都沒進。可想而知，未來台海戰事若再起，美軍可能只會在台灣東岸的太平洋觀戰。

(中國時報)