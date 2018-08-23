昔日內戰的延續 今天兩岸的連結

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中國時報
／專題報導

今年是八二三炮戰60周年，具有解放軍少將軍銜的國台辦前副主任王在希分析，該場戰役並非大陸要解決台灣問題，其實是在美國要求蔣介石「放棄金馬、劃峽而治」搞「兩個中國」之際，毛澤東給予蔣的策應，是一場「軍事形式的政治鬥爭」，放在當前兩岸關係，也更加證明目前兩岸問題是國共內戰遺留的歷史問題，屬於一個國家的內部矛盾，凸顯兩岸的歷史連結，也是對台獨最有力的反駁。

王在希受訪表示，大陸在1958年發動八二三炮戰，不是為解決台灣問題，當時美國仍對中共有很深敵意，也剛與台灣簽訂《共同防禦條約》，同時美國也看到中共在大陸政權已穩固，蔣介石反攻大陸無希望。在此背景下，時任美國總統艾森豪要求蔣放棄金馬，以海峽中線為界，與大陸「劃峽而治」，製造兩個中國。

他表示，當時蔣介石拒絕接受美國提議，因為當時兩岸本質上是法統之爭，蔣介石將台灣作為復興基地，若貿然放棄屬於福建省管轄的金馬，那麼他在台灣的合法性將不復存在。但蔣當時需要美國支持，又不願接受美國建議，讓蔣陷入兩難，所以蔣獲悉大陸炮擊金門後，連說「打得好，打得好」，可見毛和蔣之間是有高度默契。

在此情況下，毛澤東決定炮擊金門，王在希指出，大陸此舉具兩個目的，一是「策應」蔣介石，以粉碎美國企圖製造兩個中國的圖謀，二是當時美國軍事介入中東，大陸炮擊金門可牽制美國在亞太的軍力。這場炮戰看似軍事衝突，實則政治鬥爭。

不過王也指出，這樣的謀略，當時並不為一般老百姓所知，大陸民眾理解是因國民黨軍隊頻頻在東南沿海襲擾，大陸採取的反制措施。

炮戰60周年，對照當前兩岸關係，王在希認為頗具意義，因為此戰役正凸顯兩岸問題是一個國家的內部矛盾，是國共內戰遺留下來的歷史問題，完全是內戰的延續，是對台獨主張最有力的回擊。

(中國時報)

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