前律師認罪 競選總幹事8項罪名成立 BBC示警！期中選舉若輸 川普將成箭靶

21日是川普（左圖，美聯社）當選美國總統入主白宮以來最難過的一天，其競選團隊2名最核心人士：競選總幹事馬納福（右圖，路透）以及前律師柯恩（中圖，路透），分別被認定有罪和向檢方認罪。

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普21日度過了他當美國總統以來最糟的一天。同一天兩位他競選團隊最核心人士競選總幹事馬納福以及前律師柯恩相繼被認定有罪和向檢方認罪。英國BBC分析指出，川普現在還受到死忠支持者擁護，像穿了「防彈背心」，不過期中選舉一旦失利，子彈的目標就很明顯了。

川普發推1讚1貶 兩樣情

川普22日一早就發推，但將兩人分開對待。他強烈抨擊前律師柯恩，表示如果任何人想要找好律師，柯恩就不必考慮了。他還表示，歐巴馬也違反了競選規定但馬上就被「解決」了。

但對馬納福的案子，川普卻表示這完全是「政治迫害」，並對他和他家庭的遭遇感到同情。但他拒絕在巨大的壓力下低頭，不像柯恩，他拒絕投降，編造故事來換取「和解」，對偉大的人致敬！

柯恩坦承奉命付封口費

川普2016年選戰總幹事馬納福被控與親俄勢力串謀洗錢等18項罪名，維吉尼亞州聯邦法院陪審團認定其中8項罪名成立，他是第一位遭到「通俄門」特別檢察官穆勒起訴、以及第一位被判有罪的被告。外界解讀是穆勒的首勝，也讓川普口口聲聲稱穆勒調查是「獵巫」的說法不攻自破。

無獨有偶，前律師柯恩21日就違反競選財務法等為罪名向檢方認罪，坦承2016年競選期間受「某位候選人」指示，出於影響選情的目的，付封口費給A片女星丹妮爾絲和「花花公子」玩伴女郎麥克道格。檢方雖未透露候選人的名字，但外界咸信這位候選人就是川普。柯恩認罪尤其重要，這是首樁川普意圖影響選舉最明確的事證，至於穆勒調查川普是否干預司法，則較難以證明。

但國會彈劾川普的機率有多高，還得看11月期中選舉結果。若民主黨拿下眾院多數，川普恐怕不妙。

川普「防彈背心」恐破功

柯恩在紐約就違反競選財務法、逃稅等8項罪名與檢方達成認罪協商。這位追隨川普多年的51歲律師稱，在「某位競選聯邦職位的候選人」指示下，分別支付丹妮爾絲13萬美元與麥克道格15萬美元，以免她們爆料與川普的姦情。付錢目的就是企圖影響2016年總統大選，柯恩也對5項逃稅罪名和1項銀行詐欺認罪。

法院預定在12月12日判刑，柯恩最高可能面臨65年徒刑，但認罪協議可能讓他刑期大減為4年3個月至5年3個月。

外界關注的是柯恩認罪是否就代表川普違法。專家稱，這得看他是否試圖影響選舉、是否知情並指示柯恩付款、是否知道此事不恰當。川普律師朱利安尼指出，柯恩認罪，不能以此斷言總統有任何不法。川普陣營現在就怕柯恩向檢方認罪後，進一步與穆勒合作，到時川普恐更難脫身。

(中國時報)

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