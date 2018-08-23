杜特蒂指控毒品來自台灣

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中國時報
／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂21日在一場演講中再度點名台灣是菲國毒品主要來源國，稱菲國已無生產非法毒品的實驗室，所有毒品都來自台灣的黑道組織竹聯幫。

他在一場商業活動上提到：「現在菲國已不見地下製毒廠，大家都避之唯恐不及，因為製毒實驗室太危險。現在的毒品都是進口，來自於竹聯幫。」

有關菲律賓毒品源頭問題，杜特蒂去年9月就首次直指是台灣供應，另外他也提到14K（香港三合會）。他當時說：「他們在公海上製造『沙霧』（Shabu，類安非他命），然後把毒品丟到海裡，你們可以看到，一個個寫著漢字的空箱子，那實際上是來自台灣，全部都是。」

杜特蒂21日罵完台灣與香港後，又扯上了美國。抨擊美國為了掩飾自己掃毒不力而將大麻標示為「有益」藥品。他說：「他們（美國）無力控制大麻，所以只好想出另一個辦法，稱大麻有時或許是一種有益的化學成分，因為它可以止痛。」

菲國7日在馬尼拉碼頭截獲500公斤的沙霧，價值約34億披索（約台幣19.5億），菲國當局正在調查是否出自台灣黑道組織。而杜特蒂趕在調查出爐前稱台灣是菲國最大毒品來源，儘管外界質疑無事實根據，但杜特蒂反批所言並非「百分之百揣測」。

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(中國時報)

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