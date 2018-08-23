美陸同時對160億美元商品課稅

2018年08月23日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美第二波160億美元商品互課關稅將於美國時間23日（台灣24日）生效，美貿易代表辦公室本周舉行公開聽證會，決定是否啟動第二階段、對總值2000億美元（約台幣6.1兆元）的大陸進口商品加徵關稅。美商界代表直言，這會嚴重打擊業務，傷害經濟。

《紐約時報》指出，美國貿易代表署20日在華府舉行為期6日的聽證會，近400家公司、貿易團體和其他機構前來作證。當日有8組共61名代表發言，大多數作證者都反對對陸加稅，僅有6人贊成。

代表多間跨國公司的美國國際工商理事會，負責投資、貿易和金融服務的高階經理人漢普爾表示，加徵關稅只會對美國商品的競爭力造成負面影響，阻礙美國在創新科技發展的領導地位，她敦促政府與大陸談判來解決問題。

大陸商務部副部長王受文23日赴華府，與美國財政部副部長馬爾帕斯進行為期2天的貿易談判。這是美陸自5月來第四輪談判，前三輪均無進展。這回雙方派出中級官員對談，但「英國廣播公司」（BBC）指出，級別較低的會談恐怕無法緩和緊張局勢。

英國《金融時報》則指出，此回談判將集中在第一輪談判時美方提出的清單，現已被細化為140多項具體事宜。陸美雙方針對第二波160億美元商品互課關稅，北京強調，將在美方實施後採取對等報復措施。

(中國時報)