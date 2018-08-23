美兩航空取消部分飛陸航班

2018年08月23日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

兩間未按大陸政府要求將「台灣」改為「中國台灣」的美國航空公司，21日各自宣布將停飛1條大陸直飛航線。夏威夷航空（Hawaiian Airlines）10月12日起停飛檀香山往返北京航線，但未說明原因；美國航空（American Airlines）則稱因利潤考量，取消來往芝加哥與上海直航航線。

隸屬夏威夷控股有限公司（HA）、自2014年4月開始提供北京直飛航班的夏威夷航空公司表示，他們計畫在10月1日至7日大陸國慶「黃金周」假期後暫停往返北京的航班，以「盡量降低對旅客的困擾」。

同日，美國航空也宣布，將於10月取消來往芝加哥與上海的直航航線。該公司指出，由於燃料價格上漲，被迫取消低利潤、甚至是無利潤航線。據了解，芝加哥直飛日本東京的航班也將因成本考量，縮減為每周只飛3天。

這是近4個月內，美國航空公司第2度取消直飛大陸航線。美國航空指，待條件改善後，直航服務可能重返市場。

大陸當局此前施壓美國主要航空公司，要求在本月9日前更改網站上的台灣稱呼。大陸民航局表示，截至7月25日，44家相關航空公司中，共有40家完成修改，夏威夷航空、聯合航空（United Airlines）、美國航空和達美航空（Delta Airlines）4家公司則因「修改不完整」，於7月25日向陸方提交修改報告。

(中國時報)