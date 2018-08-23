毒品惹殺機 加籍男遭削人棍

加拿大籍外語老師Ryan慘遭分屍，被棄屍在永和中正橋下河濱公園新店溪邊，Ryan飼養的小狗找到Ryan的屍體，其鼻子處疑似有刀傷。 （葉書宏翻攝）

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中國時報
、許哲瑗／新北報導
警方帶同死者Ryan（左圖右，翻攝臉書）的友人到現場認屍。（郭吉銓攝）
3個月4起分屍案

加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（顏柏萊）22日下午，被友人發現遭砍下頭顱、四肢，棄屍永和中正橋下河濱公園新店溪河岸，警方現場尋獲1把疑似凶刀，研判死者在他處被殺，再帶往河邊肢解，目前仍在尋找丟失的左手左腿，由於死者5月才遭查獲毒品，警方不排除命案與毒品交易有關。

愛犬帶友尋屍 缺左手腿

警方調查，43歲Ryan來台近10年，曾任補教英語老師，目前無業。昨天中午，2名外籍友人Lott和George前往Ryan永和新生路住處探訪，發現對方不在家，養的狗LuLu卻在屋外，便帶著LuLu到死者常遛狗的河濱公園找人，沒想到狗兒一到公園直接衝下河床，友人才發現屍體，向警方報案。

警方查出，北市信義警分局5月查獲1名吸食大麻的毒蟲，毒蟲供出上游為Ryan，警方到其住處搜索，在車內查獲10多包大麻；另Ryan3月間也因毒品通緝遭永和警分局逮捕。

員警透露，當初為掌握Ryan的毒品案，耗費不少心血，發現他僅是中盤商，尚有大盤商待進一步查緝，檢察官還特別指示不能發布新聞，要續追上游，沒想到Ryan慘遭分屍，懷疑遭人滅口。

大麻中盤商 兩度遭警查獲

警方現場勘驗發現，死者軀幹直接暴露在外，頭顱、右手臂及右小腿分裝於2個塑膠袋，附近有1把約20公分長的水果刀埋在泥沙下，疑為凶刀，死者屍體切口處凌亂不平整，推斷為一刀一刀切割，形同酷刑「削人棍」。

現場周遭自行車道和階梯上則有疑似死者的血滴，棄屍處則有大片血跡，血腥味極重，研判棄屍處非第一現場，被害時間初判為前天深夜至昨天凌晨。

狗鼻有刀傷 恐目睹血案

鄰居說，前晚8時許，曾見Ryan帶狗外出散步，昨上午8時許發現小狗獨自跑回來，在巷弄內走動哀號，且鼻子處不斷流著血。

警方表示，小狗鼻子上疑有刀傷，恐目睹主人遇害全程，甚至救主人與凶嫌周旋過，另死者租屋處樓梯間的血跡，疑小狗留下，將進一步化驗，而住家擺設整齊，無打鬥跡象，應非第一現場。至於報案的2名外籍友人則列關係人，釐清是否涉案。

警方晚間協請新北市海上救生協會到場，打撈丟失的左臂及左小腿。全案刻由警方漏夜偵辦。

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(中國時報)

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