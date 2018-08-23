驚魂22小時 前鄉代被擄勒贖2億

高雄市大社區21日驚傳前鄉代被綁票，警方循線找到綁架用的眼罩與膠帶。（林瑞益翻攝）

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中國時報
／高雄報導

前大社鄉江姓鄉代會副主席遭人擄走，外傳贖金高達2億元，江男友人受託斡旋，因價錢談不攏而破局，由於江每天須施打胰島素，歹徒昨天下午突然釋放肉票，結束22小時驚魂。江獲釋表示，沒有與人有糾紛，不知為何要綁架他，警方已鎖定歹徒交通工具及可疑對象，擴大追查。

57歲江男出身大社望族，曾任鄉代會副主席，後問鼎主席寶座失利，淡出政壇，轉投資期貨，並曾到菲律賓投資賭場，但這幾年政商勢力已大不如前。

江男前晚6時許駕車探視母親，駕車至大社區中正路、三民路口時，遭1輛汽車攔截，2名蒙面歹徒衝下車強開車門，拖下江男後強押上車揚長而去，家屬隨後即接到歹徒電話，開價2億元贖款。

仁武警分局等單位隨即報請橋頭地檢署指揮偵辦，過濾上千支監視器畫面，發現歹徒曾更換車輛，製造逃亡路徑斷點以逃避警方查緝，但有面車牌掉落在江男母親家前方。

江遭綁架後，曾致電友人求助籌措8000萬贖款，友人要求確定肉票安全，驅車趕抵省道台88線快速道路下方，見江被蒙上眼罩坐在1輛轎車內，友人喊問「有無遭毆打？身體有無怎樣？」江回說：「沒有！目前安好」歹徒即駕車離去，但堅持不肯降價。未料，江男昨日下午近4時在鳳山區獲釋，並自行搭計程車返家。

警方研判，歹徒可能因江男每天要注射胰島素，志在贖款不想鬧出人命，於是釋放肉票。由於江男全程都被蒙住眼，完全未見歹徒面貌也不知身處何地；而江男強調未與人結怨也無債務糾紛，不知擄人勒贖動機，因全案有諸多疑點，仍待警方釐清。

(中國時報)

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