愛妻溺斃狗走失 毛小孩又不見了

2018年08月23日 04:10 中國時報 葉書宏 、 王揚傑 、許哲瑗／新北報導 、許哲瑗／新北報導

遭分屍的Ryan與台灣籍妻子感情融洽，租屋處牆上還掛著2人婚紗照，但不幸地，其妻去年在宜蘭戲水時溺斃，Ryan當時還懸賞3萬元尋找走失的愛犬LuLu，如今LuLu帶著友人尋獲他的屍體，令人不勝唏噓，更沒想到，LuLu在被帶回派出所後，疑因人潮眾多被嚇到，掙脫繩索後逃跑，警方正尋找LuLu下落。

警方調查，Ryan與妻子住在永和近10年，租屋處為永和區大陳義胞聚落，巷弄狹小且有許多違建、光線較陰暗，租金相較市區便宜不少且較隱密；但Ryan鮮少與鄰居互動，還曾刺破鄰居的機車輪胎，在鄰居眼中是個不太好相處的外國人。

Ryan去年與妻子帶2隻愛犬到宜蘭南澳神祕海灘露營戲水，2人未穿救生衣，坐氣墊船從淺灘下水，一個突如其來的大浪打翻氣墊船，待警消獲報在附近海面發現載浮載沉的妻子，吊掛救起時已無生命跡象，送醫不治；而愛犬也跟著船隻翻覆失蹤，Ryan還曾懸賞3萬元，最後順利尋回愛犬，但萬萬沒想到，這次換愛犬帶友人找他時，已是遭身首異處的屍體。

據了解，Ryan臉書中放著不少與愛犬合照，妻子身故後，僅在今年元旦上傳一張與妻子合照後，未再度發文。

Ryan妻子胞妹向警方表示，「姊夫生前沒有太多接觸，只知道他脾氣不好！」

2名友人向警方供稱，找Ryan是要一起打電動，但因死者為毒品中盤商，警方懷疑2人與死者相約買毒品，但為何特地帶著死者愛犬找人，對2人說法存疑，將調查釐清。

(中國時報)