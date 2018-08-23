前監委周哲宇 將聲請非常上訴

2018年08月23日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

前監委周哲宇被控與柏美建設前負責人蔣炳正涉及北市「中泰花園廣場」都更弊案，周被判刑2年確定，北檢本月10日通知周到案執行未果，已命警方拘提，蔣因拘提無著遭通緝。周哲宇請律師莊國明針對他的冤案提出法律意見，強調將請萬國法律事務所具狀聲請非常上訴，並向監察院陳情查明冤案，力爭清白。

1977年，柏美建設和地主在北市慶城街、長春路口興建中泰花園廣場，因和設計圖不符，無法請領使用執照；建商無法交屋，住戶也沒產權，地主被占地還要繳地價稅。直到周哲宇買下柏美建設，以每戶千萬向住戶買回房子進行都更；未料趕走都更蟑螂，黑幫和御用律師卻利用不願領取補償費的住戶，提告偽造本票及債權。

2016年，北院認定蔣炳正、周哲宇和海天保全董事長葉海瑞偽造本票債權聲請強制執行，逼住戶賣屋牟取暴利，依偽造文書罪判刑2年半不等。全案上訴高院，今年改判周2年徒刑、蔣1年4月徒刑、葉得易科罰金，全案定讞。

周的律師莊國明指出，原判決認定構成犯罪所憑的證據，只有柏美建設前總經理陳仲明的證述。陳證稱參與公司多次密謀偽造債權，找難纏住戶「殺一儆百」。但周和蔣都控告陳仲明霸占偷賣公司房子和款項，陳還被葉海瑞驅離，彼此顯有仇隙，法官卻不查證陳證詞是否屬實？

至於本票假債權，蔣說是柏美建設委託葉海瑞處理糾紛的報酬，蔣的前妻也證稱確以柏美建設登記負責人身分和葉海瑞簽委任書；周哲宇後來購買柏美建設而承受的債務，如何穿越時空偽造？判決充滿推論，對於偽造本票的簽發日期，事實和證據也兜不攏。

律師表示，法官說周為謀都更利益破壞居住正義且不和住戶和解，但告周的住戶未住在中泰花園廣場，和居住正義毫無關係；周多次通知住戶領取補償，住戶表明已委託他人處理，其實幕後就是都更禿鷹操控。

(中國時報)