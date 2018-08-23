控江宜樺殺人未遂 更審駁回

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中國時報
／台北報導

4年前太陽花學運衍生「323占領行政院」案，參與抗爭的七旬老翁周榮宗，認為遭員警暴力毆傷，和鄭姓民眾等28人自訴前總統馬英九、前行政院長江宜樺、前警政署長王卓鈞、前中正一分局長方仰寧等4人涉嫌殺人未遂等5罪。台北地院更一審認定本案犯罪嫌疑不足，22日裁定自訴駁回。本案可抗告。

得知結果，北市警局副局長方仰寧說會以平常心看待，因為被告案件太多，迄今都還在出庭，且案件可抗告，恐怕到他退休都沒結束。

周是太陽花學運首位提告者，他過世由女兒承接訴訟代打官司。北院原認為周等29人未舉證馬、江等人謀議殺人，以犯嫌不足駁回自訴。案經抗告，最高法院認同高院意見，駁回江宜樺等人抗告定讞後，2015年發回北院重審。

北院更審認為，行政院屬集遊法規定的禁制區，抗議民眾帶油壓剪破壞拒馬、政院門窗，進入行政院區內並破壞物品，馬英九4人基於維護國家重要機關設施安全、使憲法機關持續運作，及公共秩序、安全考量下，依警察法、集遊法等規定執行驅離，未逾越法定職權；驅離前也已要求執行員警先進行柔性勸導，已兼顧各種利益權衡。

自訴人提出的證據，無法認定被告4人與在場執勤員警間是出於違犯特定犯罪故意，昨依法不經審判程序逕行駁回。

(中國時報)

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