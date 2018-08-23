便當會談大巨蛋 柯食不下嚥

台北市長柯文哲（右）22日中午與法務局長袁秀慧（左）透過臉書直播「便當會」，邊吃邊談大巨蛋案目前癥結點，並澄清自2017年起招商狀況已有起色。（翻攝自柯文哲臉書）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲3年半前上任後對「5大案」窮追猛打，但大巨蛋案仍懸而未決，且被質疑「反商」，這兩天曾與柯競選台北市長的國民黨中央委員連勝文也痛批柯「只會搞笑、沒政績」。柯文哲22日中午與法務局長袁秀慧透過臉書直播「便當會」，邊吃邊談大巨蛋案，更直言大巨蛋讓他「食不下嚥」，也澄清招商狀況已有起色等，不到30分鐘直播中，柯文哲「闢謠」用意明顯。

後悔跟遠雄打口水戰

柯文哲上任後將大巨蛋、美河市、雙子星、三創、松菸等5個BOT案斥為「5大弊案」，雖事後改口「5大案」，但交由廉政委員會調查等作為，讓外界質疑北市府「反商」，廠商卻步之下，2015、2016年全市招商引資掛零；而截至目前，大巨蛋案雖已通過台灣建築中心防火避難性能審查，但仍未進入北市府都審、環評大會程序，何時能完成建照變更、順利復工，還是未知數。

要求2周內進入都審

柯文哲昨與袁秀慧在臉書直播便當會，邊吃邊說明大巨蛋案，柯也首次未在便當會中把便當吃完，讓他自嘲「食不下嚥」，還說後悔跟遠雄打口水戰，當時若裝笑臉要遠雄去台建中心審查，什麼事情都沒有。他也重申，大巨蛋案諸多爭議非他任內造成，不干他的事，還強調，都發局裁定大巨蛋停工的原因是遠雄未按圖施工，且目前大巨蛋在地下層防火區畫、大客車下車位置等部分，都有改善。

昨媒體公布柯部分專訪內容，稱柯打算在2周內「了結大巨蛋案」。柯受訪時進一步說明，是希望2周內要求遠雄進入都審會委員會、公開透明審查。

另外，前2年北市招商雖掛零，柯也解釋，「正常廠商」觀望2年後，發現不需要用「奇奇怪怪的方法」也可以做生意，2017年北市招商就達299億，居全台之冠，預計今年、明年也會蟬聯第一。

(中國時報)

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