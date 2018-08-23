翡翠原水管通過環評 2022通水

翡翠水庫壩頂溢洪道洩洪時壯觀景象，奔騰氣勢宛若凌空飛瀑，令人讚嘆。（摘自翡翠水庫管理局）

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中國時報
／綜合報導

南勢溪上游崩塌，颱風過後黃濁水引發恐慌，台北自來水事業處規畫「翡翠原水管」，將翡翠水庫北勢溪水源直送淨水場，解決南勢溪濁度飆高問題，新北市環評委員會22日審查通過，預計明年上半年開工2022年完工；另外，板新供水改善二期工程明年底將完工，未來供應新北市用水將提高到57％。

採鑽掘工法 總經費20億

北水處表示，翡翠原水管每日取水量達270萬噸，原水管隧道直徑4.5公尺、長2.8公里，因位於水質水量保護區，為避免對環境衝擊，除取水堰體大幅度降低高度外，隧道採用震動較小的鑽掘工法，改善傳統鑽炸的缺點，總工程經費20億元，其中4億元可自償，其餘16億元由中央及北市府各負擔一半。

供新北用水 提高到57％

北水處強調，翡翠原水管通水後，除強化雙北共飲翡翠水的權益，另搭配板新供水改善二期工程，明年底，翡翠水供應新北市的比例將從53％提高到57％。

新北市水利行政科長黃寶億表示，翡翠水庫主要供應新北市三重、新店、中和、永和、板橋、新莊、蘆洲、土城等，以往颱風期間因南勢溪上游崩塌造成水庫原水濁度過高，翡翠原水管通水後，供水穩定性會更有保障。

黃寶億也說，雙北共飲翡翠水的權益不只有水質，雙北水價長期不同調也是地方政府極力爭取的民眾權益，希望經濟部介入與北水處、台灣自來水公司協調，早日統一雙北水價。

黃寶億表示，雙北水價差引起不少抱怨，以小家庭用水級距計算，北市1度8元，新北市1度10元，每月平均基本用水30度共差了60元，未來希望能弭平價差。

(中國時報)

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