農地非農用 竹縣府鐵腕拆屋

2018年08月23日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

連續2周拆屋！新竹縣政府22日早上前往竹北市中正西路，拆除1處違章建築，該建物不僅違反農地非農用限制，且違法加蓋，被民眾舉報且屢次開罰均未改正，縣府在新竹地檢署監督下，祭出鐵腕拆屋，期望遏止違法使用狀況。

縣府連續2周拆屋

縣府指出，該棟建物被屋主作為食品加工之用約有5、6年之久，2016年縣府、竹北市公所清查農地使用狀況時，被民眾舉報，自當年起，縣府依違反區域計畫法第21、22條，首度依面積裁罰12萬元，並限期改正，未料仍原狀使用，至今年為止共開罰4次，並在2017年第2次裁罰後，即將此案送新竹地檢署偵辦。

該棟建物使用土地為農地，僅有157.4平方公尺可合法蓋農舍，但卻被屋主擴建成2132平方公尺、高約10米的大型鐵皮屋，並且做為經營食品工廠之用，不僅違反區域計畫法，也被縣府依據違章建築處理辦法第5條，給予屋主30日處理，後經新竹地檢署列管在案，安排22日執行強制拆除。

13違建將陸續拆除

這也是連續2周以來，縣府第2度強制拆屋，縣府指出，依據相關規定，農地僅能做為農業使用，例如農產品加工、農舍等，但也需向相關單位審核通過。近年因民眾檢舉，加上中央國土監測以衛星掌控，加上縣府、鄉鎮公所稽查，使得違法使用土地查報案件增加。

除此之外，新竹縣政府自2011年起每年編列100萬預算，用於拆除違建，只要違法被列入，不得緩拆、不拆，目前檢方列管在案的違建，以及尚未排入期程，或是訴願中的案件達13件，將陸續拆除，期望遏止違法使用狀況。

(中國時報)