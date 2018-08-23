中科二林園區 28日對外招商

中科四期二林園區通過二階環評，10家廠商將於下個月聯合動土，為了擴大群聚規模，彰化縣政府和中科管理局28日正式對外招商。（吳敏菁翻攝）

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中國時報
／彰化報導

台灣企業喊「五缺」，其中以土地問題最突出，全國面積最大的科學園區中科四期二林園區，歷經10年闖蕩後通過二階環評，10家廠商將於下個月聯合動土，為擴大群聚規模，彰化縣政府和中科管理局28日將共同舉辦「中科二林園區投資招商說明會」，正式對外招商。

精機園區 力拚2階環評

中科二林園區總面積631多公頃，今年5月23日通過二階環評審查，有意進駐業者，可提出投資計畫書，審查通過即可動土設廠。中科二林園區扣除公共建設，可租售產業344公頃，引進類別包含了精密機械、積體電路、光電元件、生物科技與綠色能源等。

目前已核准廠商16家，總投資額約555億元，初估需求139公頃土地，尚有205公頃土地。除中科4期正式啟動，毗鄰的二林精密機械園區352公頃，也將在25日進入二階環評審查階段，彰化縣府力拚盡速過關。

土地轉型工業 環團質疑

二林以栽植葡萄、薏仁，生產葡萄酒等特色產業聞名的農業大鎮，近千公頃土地將轉型工業，環團疑慮，真有這麼多產業需求？指出基地處濁水溪沖積扇，不適合大規模開發。縣府建設處長劉玉平表示，二林精機將是中科衛星園區，功能不重疊。

隨著新國土計畫上路，過去不符地目、工廠密集的產業聚落，正研擬朝向畫定為城鄉發展區，屆時產業用地大幅增加，一旦畫定產業區，要回頭農耕，幾乎不可能，積極盤點閒置工業用地，訂定目標、恢復生產、防範炒作，是重要課題。

(中國時報)

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