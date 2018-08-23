贈畢業球員鋼筆 20年不間斷

嘉縣國立東石高中棒球隊後援會長陳俊沂（右五），每年畢業季都會送球員鋼筆，期許他們能文能武。（張伊珊翻攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉縣國立東石高中棒球隊後援會長陳俊沂，有感於棒球運動員生涯有限，為鼓勵球員離開校園後，仍需保持學習熱忱，自棒球隊成立至今，已連續20年贈送每位應屆畢業的球員1支鋼筆，期許他們能適應萬變的社會，具備未來生活的知識與技能。

鼓勵學習 成球隊傳統

今年72歲的陳俊沂，出身嘉縣朴子市，育有2子均為東高校友，他曾任東高家長會長，自東高棒球隊正式成軍後，在因緣際會之下擔任後援會會長至今，過程中也逐漸對棒球產生興趣，不僅自費主辦東高盃青棒邀請賽，也會到學校關心球員生活起居。

陳俊沂認為「打球不能打一輩子」，球員日後踏入社會，仍要有不斷學習的態度，因此每年畢業季都會送球員鋼筆，共送出300多支，期許他們能文能武，至今長達20年。

球員感恩 鋼筆成珍藏

現為球隊總教練的陳聯豐，曾是棒球隊第2屆球員，回想起15年前畢業時，當時收到鋼筆覺得意義不大，直到出社會後，他才能理解1位長輩的用心良苦，現在反而很珍惜這支鋼筆，已好好收藏在家中。如今他也以過來人的身分，與每屆畢業球員分享經驗，「打球不是打永遠，也要念書」，如同他成為教練後仍持續吸取新知，在專業領域上精益求精。

年事已高的陳俊沂透露，目前對於球隊事務，多半心有餘而力不足，不像以往有時間與球員互動，預計再2、3年後退休，並將東高棒球隊後援會會長一職交棒給兒子，希望他能延續多年來贈送鋼筆的傳統，同時帶領球隊再創高峰。

(中國時報)

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